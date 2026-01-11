मतदान केंद्रांची माहिती क्यू आर कोडवर
मतदान केंद्रांची किल्कवर माहिती
मिरा-भाईंदरमध्ये क्यूआर कोडची व्यवस्था
भाईंदर, ता.११ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी ९५८ मतदान केंद्र उभारण्यात आली आहेत. या केंद्राची माहिती घरबसल्या शोधता यावी, यासाठी प्रशासनाने क्यूआर कोड, गुगल मॅपवरून एका क्लिकवर माहिती मिळणार आहे.
मिरा-भाईंदर पालिकेसाठी ८ लाख १९ हजार १५१ मतदान करणार आहेत. उमेदवारांची संख्या ४३४ आहे. २४ प्रभागातून ९५ सदस्य निवडले जाणार आहेत. यात प्रभाग क्रमांक १ ते २३ मध्ये ४ सदस्य निवडले जाणार असून प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये ३ सदस्य निवडण्यात येणार आहे. १५ जानेवारीला मतदान सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वेळेत होणार आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराने मतदानापूर्वी मतदान केंद्र क्यूआर कोड किंवा गुगल मॅप लिंकद्वारे तपासावे व योग्य ठिकाणी वेळेत पोहोचून मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
--------------------------------------------
ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांना फायदा
- क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर नागरिकांना पीडीएफ स्वरूपात शहरातील सर्व मतदान केंद्रांची यादी, केंद्रांचे पत्ते तसेच प्रत्येक केंद्राची स्वतंत्र गुगल मॅप लोकेशन लिंक मिळणार आहे. यामुळे मतदारांना मतदानाच्या दिवशी योग्य मतदान केंद्र शोधताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
- मतदार थेट https://shorturl.at/G२WSp गुगल मॅप लिंकद्वारेही थेट मतदान केंद्रावर पोहोचू शकतात. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसेच पहिल्यांदाच मतदान करणारे युवक-युवतींना सुविधेचा फायदा होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.