अडीच तास घोडबंदर रोड रोखला
गायमुख घाटात कंटेनरमधून द्रवपदार्थ गळती
घोडबंदर रोडवर अडीच तास वाहतूक कोंडी
ठाणे, ता. ११ ः घोडबंदर रोडवरील गायमुख घाटात रविवारी मध्यरात्री एका कंटेनरमधून अशुद्ध ग्लिसरीनची गळती झाल्याने खळबळ उडाली. या घटनेमुळे ठाणे-घोडबंदर वाहिनीवरील वाहतूक सुमारे अडीच तास विस्कळित झाली होती, ज्यामुळे कापूरबावडी आणि माजिवडा नाक्यापर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
अंबरनाथ येथून २५ टन अशुद्ध ग्लिसरीन घेऊन एक कंटेनर गुजरातच्या दिशेने जात होता. शनिवारी (ता. १०) मध्यरात्री ११.४५ सुमारास गायमुख घाटात पोहोचल्यावर कंटेनरमधून द्रवपदार्थ गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात तेलकट पदार्थ सांडल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच ठाणे शहर वाहतूक पोलिस, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान रेस्क्यू वाहनासह घटनास्थळी दाखल झाले.
सांडलेले ग्लिसरीन ज्वलनशील नसल्याची खात्री पटल्यानंतर, जवानांनी तातडीने त्यावर माती पसरवली. रस्ता सुरक्षित केल्यानंतरच अडीच तासांनी वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापकाशी संपर्क साधून तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी पथक पाचारण करण्यास सांगितले.
काय आहे ‘क्रूड ग्लिसरीन’?
सुरक्षा डेटा शीटनुसार, हे ग्लिसरीन ज्वलनशील नसते. हे प्रामुख्याने साबणनिर्मिती, प्राण्यांचे खाद्य, बांधकाम क्षेत्र, कापड उद्योग, चामडे आणि कूलंट उद्योगांमध्ये वापरले जाते. अशुद्ध असल्यामुळे हे उत्पादन कमी मूल्याचे मानले जाते. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांमुळे घोडबंदर रोडवरील प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.