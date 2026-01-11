टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : भरधाव टेम्पोने दुचाकीला धडक दिल्याने २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता.१०) सकाळी अंबरनाथमध्ये घडली. या अपघातानंतर टेम्पो चालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून, शिवाजीनगर पोलिस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.
सुमित चंद्रसेन गमरे (वय २५) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. सुमित हा अंबरनाथ पूर्व एमआयडीसीतील एका खासगी कंपनीत कामाला होता. शनिवारी सकाळी तो आपल्या दुचाकीवरून कामावर जात असताना, बदलापूर रस्त्यावरील सीएनजी पंपासमोर पाठीमागून येणाऱ्या एका भरधाव आयसर टेम्पोने त्याला जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर जखमी सुमितला मदत करण्याऐवजी टेम्पो चालक वाहन घेऊन तिथून पळून गेला. गंभीर जखमी झालेल्या सुमितला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली.
टेम्पो चालकाने वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप सुमितच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी सुमितचे वडील चंद्रसेन राजाराम गमरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे फरार चालकाचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळे अंबरनाथ परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.