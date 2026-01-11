१,९४५ कर्मचाऱ्यांचे टपाली मतदान पूर्ण
ठाणे, ता. ११ : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मतदानाच्या दिवशी कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी टपाली मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. आतापर्यंत एकूण एक हजार ९४५ टपाली मतपत्रिका प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.
ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समितीनिहाय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. याच ठिकाणी टपाली मतपत्रिकादेखील स्वीकारण्यात येत आहे. आतापर्यंत मतदानाच्या दिवशी कार्यरत असणाऱ्या एक हजार २९२ कर्मचारी तर ६५३ पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून टपाली मतपत्रिका प्राप्त झाल्या आहेत. टपाली मतदानाची प्रक्रिया ही १२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार असून निवडणूककामी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
गोपनियतेसाठी दक्षता
टपाली मतदान प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पाडली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मतपत्रिकेची नोंदणी आणि सीलबंद साठवणूक केली जात असल्याचे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. टपाली मतदानाची ही प्रक्रिया १२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. अद्याप मतदान न केलेल्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
प्रभाग समितीनिहाय मतदान
प्रभाग समिती प्राप्त मतपत्रिका
नौपाडा-कोपरी ४३९
कळवा २४१
लोकमान्य-सावरकरनगर २३३
उथळसर २१४
माजिवडा-मानपाडा २१२
वर्तकनगर १९४
वागळे १७४
दिवा १६०
मुंब्रा ७८
