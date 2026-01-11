लोकशाहीचा आवाज घराघरात
लोकशाहीचा जागर घराघरात
सिनेमागृहांपासून घंटागाड्यांवरून मतदानाचा संदेश
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : महापालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात व्यापक ‘मतदान जनजागृती मोहीम’ हाती घेण्यात आली आहे. ‘स्वीप’ कार्यक्रमांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेद्वारे शहरातील कानाकोपऱ्यात मतदानाचा संदेश पोहोचवला जात आहे.
शहरातील सिनेमागृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी आणि मध्यंतरात जनजागृतीपर व्हिडिओ दाखवले जाणार आहेत. तसेच स्थानिक केबल नेटवर्कद्वारे घराघरात हा संदेश पोहोचवण्यात येत आहे. उल्हासनगर, शहाड आणि विठ्ठलवाडी रेल्वेस्थानकांसह एसटी बस आगारात ध्वनिक्षेपकावरून नियमित अंतराने मतदानाचे आवाहन केले जात आहे. शहरात फिरणाऱ्या घंटागाड्या, पालिकेच्या बसेस, प्रभाग समिती कार्यालये आणि अग्निशमन दलाच्या कार्यालयांवरही ऑडिओ क्लिपद्वारे जनजागृती सुरू करण्यात आली आहे. मतदान हा केवळ हक्क नाही, तर ते आपले कर्तव्य आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने घराबाहेर पडून मतदान करावे, असे आवाहन उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
शाळा-महाविद्यालयांत नवमतदारांवर लक्ष
शिक्षण विभागामार्फत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मधल्या सुट्टीत व परिपाठाच्या वेळी मतदान जनजागृती केली जात आहे. विशेषतः पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नवमतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या मोहिमेसाठी आवश्यक असलेला पत्रव्यवहार आणि अंमलबजावणी सहाय्यक आयुक्त तथा जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे यांच्यामार्फत केली जात आहे. प्रशासनाच्या या बहुस्तरीय मोहिमेमुळे यंदा मतदानाचा टक्का निश्चितच वाढेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
