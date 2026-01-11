खालापूरात भाजपाने दंड थोपटले
खालापूरात भाजपाने दंड थोपटले
जिल्हा परिषद–पंचायत समितीसाठी भाजपकडून चाचपणी;
युतीत सन्मान न मिळाल्यास स्वतंत्र लढ्याचा इशारा
खालापूर, ता. ११ (बातमीदार) : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीने खालापूर तालुक्यात जोरदार तयारीला सुरुवात केली आहे. युतीत सन्मानपूर्वक जागा न मिळाल्यास स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा स्पष्ट इशारा भाजपने शिवसेनेला दिला आहे. युती ही कायमस्वरूपी नसते, आणि आमचे कोणासोबत लग्न झालेले नाही, अशा आक्रमक शब्दांत भाजपने आपली भूमिका मांडत स्थानिक राजकारणात खळबळ उडवली आहे.
भाजप जिल्हा सरचिटणीस दीपक बेहरे, उद्योग आघाडी जिल्हा संयोजक विठ्ठल मोरे आणि खालापूर मंडल अध्यक्ष सनी यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. खालापूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या चार तर पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. विशेष म्हणजे रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आणि खालापूर पंचायत समिती सभापतीपद दोन्ही खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. यावेळी बोलताना दीपक बेहरे यांनी स्पष्ट केले की, हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेसोबत युती असली तरी निवडणुकांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांना योग्य सन्मान व जागा मिळाल्याच पाहिजेत. तसे न झाल्यास इतर मित्र पक्षांचे पर्याय खुले असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. उद्योग आघाडी संयोजक विठ्ठल मोरे यांनीही आक्रमक भूमिका घेत प्रत्येक प्रभागात आमच्याकडे सक्षम उमेदवार तयार आहेत. युती झाली नाही तर प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र लढा द्यावा, असे आवाहन केले. बैठकीस खालापूर तालुका महिला मोर्चा अध्यक्षा श्वेता मनवे, माजी जिल्हा परिषद सदस्या वत्सला मोरे, सुजाता दळवी, प्रसाद पाटील, रवींद्र पाटील, आबा देशमुख, हरीभाऊ जाधव, जगदीश आगिवले, नागेश पाटील, हेमंत पाटील, अतुल बडगुजर, अजित देशमुख, अनिल जाधव, भरत महाडिक, संतोष तांडेल, सोशल मीडिया प्रमुख दीपक जगताप, विकास रसाळ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
................
चौकट :
मागील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत खालापूर तालुक्यातून भाजपचा एकही सदस्य निवडून आला नव्हता. मात्र गेल्या चार वर्षांत राजकीय समीकरणे बदलली असून चौक जिल्हा परिषदेत माजी सदस्य मोतीराम ठोंबरे, तसेच तासगाव जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नरेश पाटील यांसारखे दिग्गज भाजपत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्यात भाजपने आपले अस्तित्व अधिक बळकट केले आहे. तर बैठकीदरम्यान शिवसेना (शिंदे गट)कडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी या निवडणुकीत भाजपला संधी दिली नाही तर सर्व भाजप कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही काही कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली.ग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.