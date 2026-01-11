जिल्ह्यातील १३ विज्ञान प्रकल्प राज्यस्तरावर
पालघरमधील १३ विज्ञान प्रकल्पांची राज्यस्तरावर निवड
पालघर, ता. १० (बातमीदार) : ५३ व्या जिल्हास्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनातून १३ उत्कृष्ट विज्ञान प्रकल्पांची राज्यस्तरावर निवड झाली आहे. ''एसटीईएम'' या विषयांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रदर्शनातील हे निवडलेले प्रकल्प आता पालघर जिल्ह्याचे नेतृत्व करतील. तसेच हे प्रदर्शन पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, जिल्हा गणित विज्ञान अध्यापक मंडळ आणि श्री. स. तु. कदम विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ ते ७ जानेवारी या कालावधीत करण्यात आले होते.
विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत या विषयाच्या संकल्पनेवर आधारित या विज्ञान प्रदर्शनात पालघर जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमधून ९४ बालवैज्ञानिकांनी आपले प्रकल्प सादर केले होते. शाश्वत शेती, उदयोन्मुख उद्योग, गणितीय मॉडेलिंग, पर्यावरण, स्वच्छता आणि आरोग्य असे विविध प्रकल्प विद्यार्थ्यांनी मांडले होते. केवळ विज्ञान प्रकल्पच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी निबंध, वक्तृत्व, प्रश्नमंजुषा, चित्रकला आणि सांस्कृतिक स्पर्धांचेही आयोजन करण्यात आले होते. तीन दिवसीय प्रदर्शनात खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित यांच्यासह जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, शिक्षणाधिकारी अशोक पाटील, सोनाली मातेकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची पाहणी करून बाल वैज्ञानिकांचे कौतुक केले. निवृत्त वैज्ञानिक अधिकारी विजय ज्ञानदेव लाले यांनी उपस्थित बालवैज्ञानिकांना मार्गदर्शन करून संशोधक वृत्ती जोपासण्याचे आवाहन केले आहे.
चौकट :
राज्यस्तरासाठी निवड झालेले प्रकल्प
प्राथमिक विभाग सर्वसामान्य गट
श्री. स. तु. कदम विद्यालय (पालघर), स्वामी जे. व्ही. इंग्लिश अकॅडमी (वसई), एम. बी. बी. आय. विद्यालय (तलासरी), आदिवासी गटातून जिल्हा परिषद शाळा मुहुंडळपाडा (डहाणू), दिव्यांग गटातून जिल्हा परिषद शाळा सावरोली (तलासरी) यांची निवड करण्यात आली.
माध्यमिक विभाग सर्वसामान्य गट
व. का. लाखनी माध्यमिक विद्यालय बोरीगाव (तलासरी), श्री स. तु. कदम विद्यालय (पालघर), सेंट जॉन इंटरनॅशनल विद्यालय (पालघर), आदिवासी गटातून सेवाविद्यामंदिर आदिवासी विद्यालय गांगणगाव (डहाणू), दिव्यांग गटातून प्रतिभा विद्यामंदिर खानीवडे (वसई) यांची निवड करण्यात आली.
शिक्षक व परिचर विभाग
प्राथमिक शिक्षक गट बाळासाहेब अप्पासाहेब मोरडे (जि. प. शाळा बोरांडा, विक्रमगड), माध्यमिक शिक्षक गटातून महेंद्र वाजेशिंग ठोके (जी. जे. वर्तक विद्यालय, वसई) व प्रयोगशाळा परिचर गटातून विजय जयवंत पाटील (ज्ञानदीप विद्यामंदिर वालीव, वसई) अशा १३ प्रकल्पांची राज्यस्तरासाठी निवड करण्यात आली आहे.
