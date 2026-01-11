शिवसैनिकांच्या पुढाकारातून गणेश घाटाची साफसफाई
शिवसैनिकांच्या पुढाकारातून गणेश घाटाची साफसफाई
कचरा हटवून परिसर चकाचक; नागरिकांकडून कौतुकाचा सूर
कर्जत, ता. ११ (बातमीदार) ः कर्जत नगरपरिषदेच्या दुर्लक्षेमुळे अस्वच्छतेचे केंद्र बनलेल्या गणेश घाट परिसराची अखेर शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांनी पुढाकार घेत स्वच्छता केली. दीर्घकाळ कचरा, दुर्गंधी आणि घाणीमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. या परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आल्याने आता गणेश घाट पुन्हा एकदा स्वच्छ व चकाचक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
कर्जत बाजारपेठेतील महावीर पेठ परिसरात असलेल्या शनी मंदिर, जैन मंदिर व राधाकृष्ण मंदिरालगत नगरपरिषदेने विकासकामांतर्गत गणेश घाटांची निर्मिती केली आहे. मात्र घाटांची निर्मिती झाल्यानंतर त्यांच्या नियमित स्वच्छतेकडे आणि कचरा व्यवस्थापनाकडे नगरपरिषद प्रशासनाने दुर्लक्ष झाले. या ठिकाणी दररोज मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची वर्दळ असते. मात्र कचरा टाकण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने येथे कचऱ्याचे ढीग साचले होते. परिणामी संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. या गंभीर बाबीकडे शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख रोहित ओसवाल यांनी वारंवार नगरपरिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तरीही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिवसैनिकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. शनिवार ता. १० रोजी सकाळी ६ वाजता सुरू झालेली ही मोहीम तब्बल तीन तास चालली. सकाळी ९ वाजेपर्यंत संपूर्ण गणेश घाट परिसर स्वच्छ करण्यात आला. या मोहिमेत रोहित ओसवाल, पंकज शिंदे, आशिष वर्मा, कौशिक वांजळे, कुणाल गुप्ता, विनायक गायकवाड, प्रज्ञेश मगर, राकेश दुर्गे, अश्विन जैन आदी शिवसैनिक सहभागी झाले होते. दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीनंतरही या परिसरातील अस्वच्छतेकडे स्थानिक नगरसेवकांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. निवडणुकीत दिलेली स्वच्छ शहराची आश्वासने विसरली गेली का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
