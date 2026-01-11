महावितरणचा वीजचोरांवर दणका
३४ वीजचोरांविरोधात गुन्हे दाखल
पाच लाखांहून अधिक रुपयांची वीज चोरी उघड
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः महावितरणने वीज चोरी करणाऱ्या ग्राहकांविरोधात अखेर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. टिटवाळा उपविभागांतर्गत गोवेली ग्रामीण शाखेच्या हद्दीत ३४ वीजचोरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मागील तीन महिन्यांत सुमारे पाच लाख ३२ हजार रुपयांची वीज चोरी झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
महावितरणकडून वीज चोरी रोखण्यासाठी नियमितपणे ग्राहक मीटर तपासणी मोहीम राबविण्यात येते. त्यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत टिटवाळा उपविभागात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत गोवेली ग्रामीण शाखा अंतर्गत अनेक ग्राहक चोरून वीज वापरत असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी मुरबाड पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. ७) तक्रार दाखल झाली होती. यानुसार वरप, म्हारळ व कांबा परिसरातील ३४ वीजग्राहकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गोवेली ग्रामीण शाखेचे कनिष्ठ अभियंता सचिन पवार यांनी याबाबत लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
महावितरण कल्याण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, कल्याण-दोन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता विजय फुंदे व कार्यकारी अभियंता विनय काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईदरम्यान उपकार्यकारी अभियंता गणेश पवार, कनिष्ठ अभियंता सचिन पवार, सहाय्यक अभियंते निलेश शिर्के, धनंजय पाटील, तुकाराम घोडविंदे, कनिष्ठ अभियंता योगेश चेंदवणकर तसेच गोवेली ग्रामीण शाखेतील कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महावितरणचे आवाहन
महावितरणने नागरिकांना वीज चोरी टाळून कायदेशीर वीज वापरण्याचे आवाहन केले असून, वीज चोरी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
