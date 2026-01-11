वासुंद्री रस्त्यावरील जीवघेणा खड्डा तातडीने बुजवला, नागरिकांना दिलासा
वासुंद्री रस्त्यावरील जीवघेण्या चेंबरची तातडीने दुरुस्ती
नागरिकांना दिलासा
टिटवाळा, ता. ११ (वार्ताहर) : टिटवाळा पश्चिमेकडील वासुंद्री मुख्य रस्त्यावरील जीवघेणा चेंबर या शीर्षकाखाली ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या आहेत. संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेत तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरू केली असून चेंबरवर मजबूत लोखंडी जाळी बसवून खड्डा बुजविला आहे. त्यामुळे अपघाताच्या छायेत असलेल्या नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
वासुंद्री मुख्य रस्त्यावर पावसाळ्यात साचणाऱ्या पाण्यामुळे चेंबरचे झाकण तुटून मोठा खड्डा पडला होता. रस्त्याच्यामधोमध हा खड्डा असल्याने अपघाताला आमंत्रण देणारा ठरत होता. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाअभावी खड्डा नजरेस न पडल्याने गंभीर दुर्घटना घडण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत होते. ‘सकाळ’मध्ये ही बातमी प्रसिध्द होताच काही तासांतच संबंधित विभागाचे कर्मचारी व कंत्राटदार घटनास्थळी पोहोचले. जाळी व संरक्षक बसवून तात्पुरती पण सुरक्षित उपाययोजना करण्यात आली.
कायमस्वरूपी व दर्जेदार दुरुस्ती करावी
काम सुरू असताना रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रित ठेवण्यात आली. स्थानिक नागरिकांनीही कामाला सहकार्य करत समाधान व्यक्त केले. वेळीच दखल घेतल्याने मोठी दुर्घटना टळली, अशी प्रतिक्रिया रहिवाशांनी दिली. मात्र, तातडीची डागडुजी पुरेशी नसून या संपूर्ण मार्गावर कायमस्वरूपी व दर्जेदार दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही त्यांनी रहिवाशांनी केली. चेंबर झाकणांची नियमित तपासणी, ठिकठिकाणी सूचना फलक व रिफ्लेक्टर बसविणे, पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक देखभाल करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांनी म्हंटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.