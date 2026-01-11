ठाणे थोडक्यात
ठाणे स्थानकातून मोबाईल लंपास
ठाणे : रेल्वे स्थानकात पहिल्या लोकलची वाट पाहत बसलेल्या एका प्रवाशाला डुलकी लागल्याची संधी साधत चोरट्याने त्यांचा २६ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन पळवल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग (जीआरपी) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घोडबंदर रोड परिसरात राहणारे सुनील साबळे (३३) हे शनिवारी (ता. १०) रात्री ठाणे रेल्वे स्थानकात आले होते. त्यांना वाशीला जायचे होते; मात्र वाशीला जाणारी शेवटची लोकल सुटली होती. त्यामुळे पहाटे सुटणाऱ्या पहिल्या लोकलची वाट पाहत ते स्थानकातच थांबले होते. पहाटेच्या सुमारास बसल्या जागीच सुनील साबळे यांना डोळा लागला. त्यांच्या गाढ झोपेचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या पॅन्टच्या खिशातील २६ हजार रुपये किमतीचा महागडा मोबाईल फोन शिताफीने लांबवला. काही वेळाने जाग आल्यावर खिशात मोबाईल नसल्याचे साबळे यांच्या लक्षात आले. परिसरात शोध घेऊनही मोबाईल न मिळाल्याने त्यांनी अखेर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी याप्रकरणी चोरीचा गुन्हा नोंदवला असून, स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्याचा शोध सुरू केला आहे.
..................................
गांजा सेवन करणाऱ्या तरुणाला बेड्या
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरात गांजा या अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्या एका २० वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहम्मद इरफान निजामुद्दीन चौधरी असे या तरुणाचे नाव असून, त्याच्यावर वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वागळे इस्टेटमधील हाजुरी नुरी रोड परिसरात एक तरुण अमली पदार्थाचे सेवन करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी या परिसरात सापळा रचून मोहम्मद इरफान याला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता त्याने अमली पदार्थाचे सेवन केल्याचे निष्पन्न झाले. वागळे इस्टेट पोलिसांनी याप्रकरणी एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. शहरात अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात पोलिसांनी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
