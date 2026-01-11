नवी मुंबईत प्रचाराला चढला वेग
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबईत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला चांगलाच वेग आला आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागात उमेदवारांकडून सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत प्रचार फेऱ्या, घरभेटी, बैठका आणि कोपरा सभा सुरू आहेत. राजकीय पक्षांनीही आपली ताकद दाखवण्यासाठी प्रचार यंत्रणा सक्रिय केली असून पोस्टर, बॅनर, फ्लेक्स, समाजमाध्यमाच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मतदारांशी थेट संवाद साधत स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, पाणी, वाहतूक, अतिक्रमण, स्वच्छता यांसारख्या मुद्द्यांवर आश्वासनांची खैरात होत आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत राजकीय प्रचाराने चांगलाच वेग घेतला असून, शहरातील प्रत्येक प्रभागात प्रचाराची धग जाणवू लागली आहे. रस्ते, चौक, वसाहती आणि बाजारपेठांमध्ये प्रचाराच्या घोषणा, बॅनर-फलक आणि कार्यकर्त्यांची लगबग दिसून येत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी प्रचारात आघाडी घेण्यासाठी कंबर कसली असून, प्रत्येक पक्षाकडून ताकदीचे उमेदवार मैदानात उतरवले जात आहेत. घराघरांत जाऊन मतदारांशी संवाद, स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा, विकासकामांची उजळणी आणि विरोधकांवर टीकेची धार यामुळे प्रचार अधिकच तापला आहे.
काही ठिकाणी एका घरातील दोन-तीन उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने चर्चेला उधाण आले आहे, तर काही प्रभागांमध्ये नवख्या उमेदवारांनी अनुभवी नेत्यांना थेट आव्हान दिल्याने राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. महिलांची आणि तरुणांची प्रचारात वाढती उपस्थिती लक्ष वेधून घेत आहे.
