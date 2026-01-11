माजी नगरसेवकांच्या संपत्तीत कोटींची झेप
भिवंडी, ता. ११ (वार्ताहर) : शहर विकासाच्या नावाखाली मतदारांकडे मते मागणाऱ्या भिवंडीतील अनेक माजी नगरसेवकांच्या संपत्तीत अवघ्या आठ वर्षांत दुप्पट ते चौपट वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. २०१७ ते २०२५ या कालावधीत या माजी नगरसेवकांच्या जाहीर संपत्तीत कोट्यवधी रुपयांची भर पडल्याने अनेक जण कोट्यधीश बनल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
भिवंडीतील बिनविरोध निवडून आलेले भाजपचे माजी नगरसेवक सुमित पाटील यांच्या संपत्तीत सर्वाधिक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०१७ मध्ये त्यांची जाहीर संपत्ती १२ कोटी ९१ लाख ३१ हजार ९०२ रुपये होती. मात्र २०२५ मध्ये ही संपत्ती तब्बल पाचपट वाढून ६० कोटी ९६ लाख ३ हजार ४५ रुपये इतकी झाली आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत त्यांचे काका कपिल पाटील हे केंद्रीय पंचायती राज्यमंत्री होते. याच काळात सुमित पाटील यांच्या संपत्तीत मोठी झेप घेतल्याने विविध राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
भाजपचेच माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी यांच्या संपत्तीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये त्यांची संपत्ती आठ कोटी ५० लाख ८२ हजार ३५० रुपये होती. सध्या ही संपत्ती जवळपास तीनपट वाढून २७ कोटी १३ लाख ३८ हजार ८४३ रुपये झाली आहे. त्याचप्रमाणे भाजपचे माजी नगरसेवक नीलेश चौधरी यांची २०१७ मधील सात कोटी १० लाख ४९ हजार ८०७ रुपयांची संपत्ती आता तीनपट वाढून २० कोटी ९९ लाख ९८ हजार ८०७ रुपये इतकी झाली आहे.
या सर्व आकडेवारीमुळे भिवंडी शहरात राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. शहर विकासाच्या नावावर सत्ता उपभोगताना माजी नगरसेवकांची वैयक्तिक संपत्ती कशी आणि कोणत्या मार्गाने वाढली, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माजी महापौराच्या संपत्तीत तिप्पट वाढ
भिवंडी विकास मंचचे माजी महापौर जावेद दळवी यांच्या संपत्तीतही तिप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०१७ मध्ये त्यांची संपत्ती सात कोटी ४९ लाख ८४ हजार ३४ रुपये होती, ती आता २३ कोटी ९९ लाख १ हजार १२३ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक संजय म्हात्रे यांची संपत्ती २०१७ मध्ये सहा कोटी १३ लाख १४ हजार ७० रुपये होती. सध्या ही संपत्ती वाढून २९ कोटी ४ लाख ७५ हजार १९७ रुपये इतकी झाल्याचे जाहीर विवरणावरून समोर आले आहे.
माजी नगरसेवकांच्या तिजोरीतही वाढ
माजी नगरसेवक नारायण चौधरी यांच्या संपत्तीतही मोठी वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये त्यांची संपत्ती १९ कोटी ६३ लाख ८० हजार ४६३ रुपये होती. आता ती वाढून ५५ कोटी ७५ लाख ३२ हजार १५४ रुपये झाली आहे. तर माजी नगरसेवक हनुमान चौधरी यांची संपत्ती २०१७ मध्ये १५ कोटी २२ लाख ९३ हजार १०४ रुपये होती, ती आता ३५ कोटी ५७ लाख ७९ हजार ३४५ रुपये इतकी झाली आहे.
