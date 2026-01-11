पतंगोत्सवाच्या आनंदात सावधगिरीचा धडा
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : मकरसंक्रातीचा सण काही दिवसांवर आला आहे. मकरसंक्रातीला आकाशात रंगीबेरंगी पतंग उडवण्याचा आनंद लहान-मोठ्यांपासून सर्वच घेत असतात. काही वर्षांपासून मात्र पतंग उडवण्याचा उत्सव अनेक नागरिकांसाठी घातक ठरला आहे. त्याचे कारण म्हणजे नायलॉन मांजा. याच नायलॉन मांज्याने पक्ष्यांप्रमाणेच अनेक नागरिकांना जखमी केले आहे. तर अनेकांचे प्राणही गेले आहेत. हे गंभीर अपघात व पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी ठोस पाऊल उचलले असून नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत.
नायलॉन किंवा सिंथेटिक पदार्थांपासून बनविलेला मांजा हा अत्यंत तीक्ष्ण व घातक असतो. यामुळे पक्ष्यांना गंभीर दुखापत होते, काही वेळा त्यांच्या जीवावरही बेतते. याशिवाय, मानवी जीवितालाही धोका निर्माण होतो. विजेच्या तारांना मांजा अडकून वीजपुरवठा खंडित होणे, उपकरणे खराब होणे व अपघातांची शक्यताही वाढते. पर्यावरणावरील विपरीत परिणामांमुळे नायलॉन मांज्याचा वापर हा सर्वांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नागरिकांना पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मकरसंक्रांतीचा सण हा आनंद साजरा करण्याचा सण आहे. या दिवशी पर्यावरण वाचविण्यासाठी आणि मानव व पक्ष्यांचे जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी नायलॉन मांज्याचा वापर करू नका, असे आवाहन आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी केले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नायलॉन मांज्याचा वापर गुन्हा मानला जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे महापालिकेने सांगितले आहे.
मकर संक्रांती हा आनंद, उत्साह आणि परंपरेचा सण आहे. नायलॉन मांज्यामुळे दरवर्षी पक्षी, दुचाकीस्वार, पादचारी; तसेच वीज यंत्रणेला मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचते. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नायलॉन मांज्यावर कडक बंदी आहे. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक मांज्याचाच वापर करावा, प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची माहिती तत्काळ महापालिकेला द्यावी. सुरक्षित, आनंदी आणि पर्यावरणपूरक सण साजरा करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
