खैर तस्करांवर धाड

बऱ्हाणपूर गावात वनविभागाची कारवाई
मनोर, ता. ११ (बातमीदार) ः बऱ्हाणपूर गावाच्या हद्दीत वनविभागाच्या पथकाने खैराचे ३० ते ३५ सोलीव ओंडके जप्त केले आहेत. याप्रकरणी अज्ञात आरोपींविरोधात शुक्रवारी रात्री वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
वनपरिक्षेत्राअंतर्गत सोमटा वनपरिमंडळात बऱ्हाणपूर गावाच्या हद्दीतून खैराची तस्करी होणार असल्याची माहिती सोमटाच्या वनरक्षक अर्चना म्हस्कर यांना मिळाली होती. या आधारे नांदगावचे वनपाल, वनरक्षकांना सोबत बऱ्हाणपूर गावाच्या हद्दीत सापळा रचला होता. वनविभागाच्या सापळ्याची चाहूल लागताच तस्कर ओंडके सोडून पळून गेले. त्यानंतर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामस्थांसोबत शोधमोहीम राबवली होती. याप्रकरणी मनोर वनपरिक्षेत्र कार्यालयात अज्ञात आरोपींविरोधात वन अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

