सुट्टीच्या दिवशी मनस्ताप
वसई-विरार शहरात प्रचारामुळे वाहतूक कोंडी
वसई, ता. ११ (बातमीदार) : महापालिकेच्या निवडणुकीत शेकडो उमेदवार नजीब अजमावत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांकडून विकासाचे दावे करताना निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या निवडणुका कोरोनाकाळापासून रखडल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत कारभार सुरू असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी स्थायी समिती, महासभेत निर्णय घेण्यासाठी अधिकार उरले नाहीत. विकासकामे व्हावीत, यासाठी विविध पक्षांकडून पाठपुरावा केला जात होता. परंतु विषय मांडणे, प्रस्ताव सादर करणे त्याला मंजुरी मिळावी असे अधिकार प्रशासकांकडे राहिले. महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होताच उमेदवारांची रीघ प्रत्येक पक्षात दिसून आली. त्यातून निवड करीत अखेर उमेदवार निश्चिती करण्यात आली. या लढतीत महायुतीसमोर बहुजन विकास आघाडी युती, ठाकरेंची सेना असणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरची नेतेमंडळी वसई विरार शहरात दाखल होत आहे. प्रचार सभेतून वसईचा कायापालट करण्याची आश्वासने दिली जाऊ लागली आहेत. अशाच रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने मतदारांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी उमेदवारांमध्ये एकीकडे चढाओढ दिसून आली. दुसरीकडे गल्लोगल्ली, विविध मार्गांवरील कार्यकर्त्यांच्या लोंढ्यांमुळे शहरात अनेक भागांत वाहतूक कोंडी झाली होती.
------------------------------
मतदारांचा कौल कोणाला?
- पालिकेत ११५ सदस्य संख्या २९ प्रभागांतून असणार आहेत. आपला पक्ष, चिन्ह व विकासाचे जाहीरनामे घेऊन प्रचारात राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. तर अपक्षांनी स्वतंत्र पॅनेल तयार करून विकासाचे मुद्दे, समस्यांवर भर दिला आहे.
- वसई विरार शहर सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान गुरुवारी (ता. १५) होणार आहे. प्रशासन सज्ज झाले आहे, तर उमेदवार प्रचारात दंग आहेत. त्यामुळे मतदारराजा कोणाला पसंती देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
--------------
स्थानिक मुद्द्यांवर भर
प्रत्येक प्रभागात प्रचार करण्यासाठी विविध पक्षांची वाहने फिरत उद्घोषणा देत होती. या माध्यमातून विकास करण्यासाठी आम्ही काय करणार याची माहिती देण्यात येत होती. या वेळी प्रभागात तसेच शहराचा विकास करण्यासाठी योजना, प्रकल्प, अन्य मुद्दे हाती घेत प्रचार केला जात होता. तसेच मतदारांपर्यंत पोहोचल्यावर खड्डे, गटारे, अस्वच्छतेसह अशा स्थानिक समस्यांचा पाढा उमेदवारांच्या समोर वाचला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.