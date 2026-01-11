चार मतदानामुळे गोंधळाची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ११ : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा बहुसदस्यीय प्रभागांमुळे एकाच मतदाराला चार वेळा मतदान करण्याची संधी मिळणार आहे. पहिल्यांदाच हे अशा पद्धतीने मतदान होणार आहे. त्यामुळे मतदान करण्यासाठी एका मतदाराला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्याचे मोठे आव्हान महापालिका प्रशासनापुढे आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतील १११ जागांसाठी ४९९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. एका प्रभागात किमान पाचपेक्षा अधिक उमेदवारांची नावे आहेत, तर काही प्रभागांमध्ये दहापेक्षा अधिक उमेदवार आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक विभागाकडून वेगळी ईव्हीएम ठेवली जाणार आहे. एका प्रभागात चार वेळा मतदान केल्याशिवाय मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे मतदाराला उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह पाहून मतदान करताना अधिक वेळ लागणार आहे. या परिस्थितीत एका केंद्रावर कमी मतदान ठेवले तरी सकाळच्या वेळी होणारी गर्दी पाहता गोंधळ आवरताना प्रशासनाची तारेवरची कसरत होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका स्तरावर वेगवेगळ्या ठिकाणी जनजागृतीपर कार्यक्रम केले जात आहेत.
दुसऱ्या उमेदवाराबाबत अपप्रचार करण्यास मनाई
सद्यस्थितीत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांमार्फतही बहुसदस्यीय पॅनेल पद्धतीत कसे मतदान करावे, याबाबत मतदान यंत्राची प्रतिकृती दाखवून प्रचार केला जात आहे. हा प्रचार कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे प्रसिद्ध वा प्रसारित करण्यापूर्वी त्याचे माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी नकली (डमी) मतपत्रिका आपल्या मतदारांना माहिती देण्यासाठी छापण्यास प्रशासनाने परवानगी दिली आहे; परंतु मतपत्रिकेवर उमेदवारांनी स्वत:चे नाव, अ. क्र. आणि चिन्ह इतकीच माहिती छापण्याऐवजी अन्य इतर कोणत्याही उमेदवाराचे नाव, अ. क्र. आणि चिन्ह, नकली मतपत्रिकेवर छापण्यास निवडणूक विभागाने मनाई केली आहे. दुसऱ्या उमेदवाराचे नाव छापलेली मतपत्रिका आढळून आल्यास त्या जप्त करून संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निवडणूक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न
महापालिकेने प्रत्येक जागेसाठी मतदान यंत्रावर चार विविध रंगांनुसार वर्गीकरण केले आहे. एकाच प्रभागात अ पॅनेलकरिता पांढरा, ब पॅनेलकरिता गुलाबी, क पॅनेलकरिता पिवळा आणि ड पॅनेलकरिता निळा अशा स्वरूपात मतदान यंत्रांची वर्गवारी प्रशासनाने करून गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका!
मतदान पद्धतीची माहिती देताना काही घटकांकडून अ, ब, क, ड अशा चारही जागांवर एकाच पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले नाही, तर मतदान ग्राह्य धरले जाणार नाही, असा अपप्रचार केला जात आहे. या संदर्भातील तक्रारी निवडणूक विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. नागरिक अ, ब, क, ड या चारही जागांवर त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही उमेदवारास मत देऊ शकतात, असे सांगण्यात आले आहे.
