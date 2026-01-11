अंबरनाथमध्ये नऊ लाखांची सायबर फसवणूक
अंबरनाथमध्ये नऊ लाखांची सायबर फसवणूक
अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : अनोळखी नंबरवरून आलेल्या मिस कॉलवर परत फोन करणे अंबरनाथमधील एका व्यक्तीला अत्यंत महागात पडले आहे. सायबर भामट्यांनी बँक अधिकारी असल्याचे भासवून एका व्यक्तीच्या खात्यातून तब्बल नऊ लाख रुपये लंपास केले आहेत. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली असून सायबर गुन्हेगारांच्या नवीन पद्धतीमुळे भीतीचे वातावरण आहे.
अंबरनाथ पूर्वेतील साई सेक्शन परिसरात राहणारे सचिन रमेश कुलकर्णी (५३) यांना एका अनोळखी क्रमांकावरून मिस कॉल आला होता. त्यांनी त्या क्रमांकावर पुन्हा कॉल केला असता, समोरील व्यक्तीने आपण सारस्वत बँकेचे अधिकारी बोलत असल्याचे सांगून कुलकर्णी यांचा विश्वास संपादन केला. भामट्याने काही तांत्रिक कारणे सांगून कुलकर्णी यांना एक लिंक आणि ‘एपीके’ फाईल पाठवली. त्यामध्ये त्यांना वैयक्तिक माहिती भरण्यास सांगण्यात आले. माहिती भरताच काही मिनिटांतच कुलकर्णी आणि त्यांच्या दोन मुलींच्या (केतकी व विशाखा) जॉइंट खात्यातून नऊ लाख रुपये परस्पर वळवण्यात आले.
खात्यातून मोठी रक्कम डेबिट झाल्याचे लक्षात येताच कुलकर्णी यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००च्या कलम ६६ (ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून सायबर सेलच्या मदतीने आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.
