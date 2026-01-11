परदेशी नागरिकांना बेकायदा घरे भाड्याने दिल्याने गुन्हा
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालय हद्दीत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात सुरू करण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत गुन्हे शाखेकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. ९) पहाटे तळोजा आणि खारघर परिसरात छापे टाकून परदेशी नागरिकांना सी-फॉर्म न भरता बेकायदा घरे भाड्याने देणाऱ्या चार घरमालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या आफ्रिकन (नायजेरियन) नागरिकांना ताब्यात घेतले आहे.
नवी मुंबई पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्या आदेशानुसार आयुक्तालय हद्दीत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. अमली पदार्थविरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास आफ्रिकन नागरिक राहत असलेल्या कोपरखैरणे, वाशी, खारघर आणि तळोजा परिसरात छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत खारघर-तळोजा परिसरातील चार घरमालकांनी परदेशी नागरिकांसाठी असलेला सी-फॉर्म न भरता आपल्या घरामध्ये भाडोत्री ठेवल्याचे आढळून आले.
तळोजा येथील पार्वती हाइट्समध्ये परदेशी नागरिकांना बेकायदा राहण्यास मदत केल्याप्रकरणी घरमालक शारंगधर नामदेव पाटील, खारघर येथील यासीर जेठवा, शमा खान व श्वेता मुकेश नाईक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पोलिसांचा इशारा
परदेशी नागरिकांना भाड्याने घर देताना सी-फॉर्म भरणे बंधनकारक असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. भविष्यातही अशीच विशेष मोहीम सातत्याने सुरू राहणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
