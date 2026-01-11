कल्याण गुन्हे शाखेची अवैध हातभट्टी दारूविरुद्ध धडक कारवाई
अवैध हातभट्टी दारूविरुद्ध धडक कारवाई
साडेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त, दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कल्याण गुन्हे शाखेने अवैध धंद्यांविरोधात कारवाईचा धडाका लावला आहे. याच अनुषंगाने गुन्हे शाखेने अवैध गावठी हातभट्टी दारू निर्मिती करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई करत सुमारे साडेसात लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त व नष्ट केला आहे. या प्रकरणी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गुन्हे शाखेचे अधिकारी गोरक्ष शेकडे यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार वडवली व शिरढोण गावाच्या सीमेवरील नदीकाठच्या मोकळ्या जागेत छापा टाकण्यात आला. या ठिकाणी राजेशकुमार यादव (वय ३०) व त्याचे तीन साथीदार अवैधरित्या गावठी हातभट्टीची दारू तयार करत असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी ५० प्लास्टिक ड्रममध्ये प्रत्येकी २०० लिटरप्रमाणे सुमारे १० हजार लिटर वॉश आणि दारू निर्मितीसाठी लागणारी साधनसामग्री मिळून आली. सुमारे पाच लाख रुपये किमतीचा हा साठा घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आला.
दरम्यान, दुसरी कारवाई घेसर गावाच्या शिवारात एका वडाच्या झाडाखालील मोकळ्या जागेत करण्यात आली. येथे नंदजी यादव (वय ५५) व त्याचे तीन साथीदार गावठी हातभट्टीची दारू तयार करताना आढळून आले. या ठिकाणी २५ प्लास्टिक ड्रममध्ये प्रत्येकी २०० लिटर प्रमाणे पाच हजार लिटर वॉश असा अंदाजे दोन लाख ५० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल सापडला.
साठा घटनास्थळीच नष्ट
हा सर्व साठा पोलिसांनी घटनास्थळीच नष्ट केला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये मानपाडा पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. निवडणूक काळात अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी अशाच प्रकारची कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.