निवडणूक प्रक्रियेत गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर पालिकेचा बडगा
आजपासून पोलिस कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेत नियुक्त कर्तव्ये पार पाडण्यास गैरहजर राहिलेल्या एकूण सहा हजार ८७१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यातील दोन हजार ३५० अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत, तर वारंवार सूचना देऊनही प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया अथवा नेमून दिलेल्या निवडणूक कर्तव्यावर हजर न राहणाऱ्या चार हजार ५२१ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सोमवारपासून (ता. १२) पोलिस कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर)अश्विनी जोशी यांनी दिली आहे.
मुंबई महापालिकेसाठी १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मतदान प्रक्रियेविषयीचे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. जे प्रशिक्षण सत्रास गैरहजर राहिले आहेत त्यांना शनिवार (ता. १०) अंतिम संधी देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध रविवारपासून (ता. ११) निवडणूक कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा अश्विनी जोशी यांनी दिला होता. त्यानुसार आजपासून कारवाईस सुरुवात करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता प्रशासनाला दिसून येत असून प्रशासनाला कठोर निर्णय घ्यावे लागत असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या कर्मचाऱ्यांचा समावेश
या कारवाईत महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह राष्ट्रीय बँक, बेस्ट, बीएसएनएल, एचपीसीएल, विमा कंपनी, एलआयसी, म्हाडा, एमटीएनएल, टपाल खाते, रेल्वे, आरसीएफ, नाबार्ड या शासकीय/निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम आदींतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
संबंधित चार हजार ५२१ कर्मचाऱ्यांना नोटीस दिली असून पोलिसांमार्फत कारवाई केली जाणार आहे. याअंतर्गत गुन्हा नोंद, दंडात्मक कारवाई तसेच विभागीय शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.
- अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर)
