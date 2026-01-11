संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा गजबजल्या
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबईत एकीकडे मकर संक्रांतीचा गोडवा आणि पतंगाच्या रंगांची उधळण सुरू असतानाच, दुसरीकडे महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराने शहरात राजकीय रणधुमाळी माजली आहे. बाजारपेठांमध्ये तीळगूळ, चिक्की आणि पतंगांची झुंबड पाहायला मिळत असताना, त्याच रस्त्यांवर राजकीय पक्षांचे झेंडे, बॅनर, पदयात्रा आणि प्रचार फेऱ्यांनी वातावरण तापले आहे. संक्रांतीच्या निमित्ताने ‘तीळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’चा संदेश दिला जात असतानाच, निवडणुकीच्या मैदानात आरोप-प्रत्यारोपांची धार अधिक तीव्र होत चालली आहे. चौकाचौकांत सभा, रॅली, पदयात्रा सुरू असून, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार आणि पक्षनेते अखेरच्या क्षणापर्यंत ताकद लावताना दिसत आहेत.
वाशी, नेरूळ, बेलापूर, कोपरखैरणे, ऐरोली आणि घणसोली परिसरातील बाजारांमध्ये संक्रांतीची खरेदी जोरात सुरू आहे. तिळगुळाचे लाडू, वड्या, चिक्की, साखरगाठी आणि रंगीबेरंगी पतंगांनी बाजार फुलून गेला असला, तरी काही अंतरावरच राजकीय प्रचाराच्या गाड्या, ध्वनिक्षेपक आणि घोषणांनी निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापवले आहे. एकाच वेळी सण साजरा करायचा आणि मतदानाचा निर्णय घ्यायचा, अशा दुहेरी कात्रीत मतदार सापडला आहे. घराघरांत संक्रांतीची तयारी सुरू असताना, दारोदारी उमेदवारांची भेट, आश्वासनांचा पाऊस आणि जाहीरनाम्यांची रेलचेल सुरू आहे. प्रचारासाठी उशिरा सुरुवात झाल्याने अखेरच्या टप्प्यात प्रचाराचा जोर प्रचंड वाढला आहे.
नवी मुंबईत दुहेरी रणधुमाळी
सणाचा आनंद आणि निवडणुकीची धग या दोन्हींच्या संगमामुळे नवी मुंबई सध्या दुहेरी रणधुमाळीत अडकली आहे. एकीकडे पतंग आकाशात झेपावत आहेत, तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांचे दावे-प्रतिदावे मतदारांच्या मनात उड्या मारत आहेत. गोडीचा सण आणि मतांचा सामना अशा विरोधाभासाने नवी मुंबईतील वातावरण पूर्णपणे बदलून गेले आहे.
बाजारात तिळाच्या लाडवाचा गोडवा
मकर संक्रांतीचा सण जवळ येताच नवी मुंबईतील बाजारपेठांमध्ये तीळगूळ, लाडू, चिक्की आणि रंगीबेरंगी पतंगांनी बाजार सजू लागले आहेत. परिसरातील बाजारांत ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत असून, संक्रांती खरेदीने बाजारपेठांना चैतन्य आले आहे.
