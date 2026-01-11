अंध कलाकारांमुळे रंगली मैफल
अंध कलाकारांमुळे रंगली मैफल
विक्रमगडमध्ये ‘संगीत स्वरधारा’ला प्रतिसाद
विक्रमगड, ता. ११ (बातमीदार) ः ह्युमन डेव्हलपमेंट मल्टीपर्पज फाउंडेशनच्या ‘संगीत स्वरधारा’ कार्यक्रमातून अंध कलाकारांनी विविध कलागुणांचे सादरीकरण केले. या वेळी बहारदार अशा मराठी, हिंदी गाण्यांच्या सादरीकरणामुळे वातावरण संगीतमय झाले.
पालघर जिल्ह्यातील लायन्स क्लब सभागृहासमोर झालेल्या कार्यक्रमात रसिकप्रेक्षक मंत्रमुग्ध होऊन गेले. प्रत्येक गाण्याला टाळ्यांचा कडकडाट करत कलाकारांचे कौतुक करत होते. प्रेक्षकांच्या पसंतीनुसार तसेच विविध शैलीतील गाण्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. गायकांना वादकांकडूनही उत्कृष्ट साथ लाभली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन पालघर जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. दिव्यांग कलाकारांच्या कलेचे कौतुक करत संस्थेच्या उपक्रमाचे विशेष अभिनंदन केले. संस्थेच्या वतीने मान्यवरांचे तुळशीचे रोपटे, आदिवासी संस्कृतीचे प्रतीक असलेले तारपा वाद्याचे सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केले. या कार्यक्रमाला पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, नगराध्यक्ष उत्तम घरत उपस्थित होते.