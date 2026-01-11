चेंबूरच्या प्रभागातील लढत रंगतदार
- विद्यमान खासदार, आमदाराची प्रतिष्ठा पणाला
मुंबई, ता. ११ : काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांची मुलगी व शिवसेना आमदार तुकाराम काते यांच्या दोन्ही सुना निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे चेंबूर विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभागातील या वेळची निवडणूक रंगतदार झाली आहे. मुलगी व सुना रिंगणात असल्यामुळे या दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार व मुंबईचे माजी महापौर चंद्रकांत हंडोरे यांचा प्रभाग १५० (ओबीसी महिला) राखीव झाला आहे. या प्रभागाचे नगरसेवक म्हणून चंद्रकांत हंडोरे, त्यांची पत्नी यांनी अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व केले आहे. या वेळी त्यांनी या प्रभागातून जवळचे नातेवाईक असलेल्या वैशाली अजित शेंडकर यांना उमेदवारी दिली आहे. तर मानखुर्द शिवाजीनगरमधील प्रभाग १४० मधून हंडोरे यांची मुलगी प्रज्योती हंडोरे रिंगणात आहेत. प्रज्योती यांच्याविरोधात शिवसेना ठाकरे गट, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि वंचितचे उमेदवार आहेत. तर प्रभाग १५० मधून काँग्रेसचे उमेदवार बनसोडे यांच्यासमोर मनसे, भाजपचे बलाढ्य उमेदवार निवडणूक लढवीत आहेत.
चेंबूर विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार तुकाराम काते यांनी प्रभाग १५३ मधून आपली सून तन्वी तुषार काते व अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग १४६ मधून दुसरी सून माजी नगरसेविका समृद्धी काते यांना उमेदवारी दिली आहे. तन्वी काते यांना शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार मीनाक्षी पाटणकर यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांचे पती अनिल पाटणकर हे काँग्रेस व शिवसेना ठाकरे गटाच्या तिकिटावर दोन वेळा निवडून आले आहेत. बेस्ट समिती अध्यक्षदेखील राहिले असल्याने त्यांचादेखील या प्रभागात दांडगा प्रभाव आहे. या प्रभागातून काते आणि त्यांची पत्नी अनेक वर्षे नगरसेविका म्हणून निवडून गेल्या होत्या.
दोन्ही सुना रिंगणात
१४६मध्ये समृद्धी काते यांना अजित पवारांची राष्ट्रवादी, मनसे व वंचित या पक्षांतील मातब्बर उमेदवाराशी मुकाबला करावा लागणार आहे. आमदार तुकाराम काते यांच्यापुढे दोन्ही सुनांना निवडून आणण्याचे आव्हान आहे. तर मुलगी प्रज्योतीला विजयी करण्यासाठी खासदार हंडोरे यांची राजकीय कसोटी लागणार आहे.
