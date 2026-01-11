बिनविरोध जागांमुळे मतदारांमध्ये संभ्रम
बिनविरोध जागांमुळे मतदारांमध्ये संभ्रम
महापालिकेच्या आवाहनामुळेही गोंधळ
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील एकूण ३३ प्रभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. प्रभाग क्र. २९ मध्ये तीन हा अपवाद वगळता सर्व ठिकाणी चार पॅनेलच्या उमेदवारासमोर कळ दाबल्याशिवाय मतदान पूर्ण होणार नाही, असे निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी नमूद केले आहे; मात्र ज्या ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार आहेत तेथे करायचे काय, असा प्रश्न मतदारांना पडला आहे. जेथे बिनविरोध निवडणूक आहे, तेथील बॅलेट युनिटची जागा रिक्त असेल, असे आधी प्रशासनाकडून सांगितले जात होते; पण याविषयी जनजागृती होत नसल्याने संबंधित प्रभागातील मतदारराजा सध्या गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. हे मतदान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या साहाय्याने घेण्यात येणार असून बॅलेट युनिटवर संबंधित प्रभागानुसार तीन किंवा चार मतपत्रिका उपलब्ध असणार आहेत. पालिका प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार प्रत्येक मतदाराला प्रभागातील पॅनेलच्या चारही जागांसाठी मतदान करणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये प्रभाग क्र. २९ हा तीन पॅनेलचा असल्याने तिथे तीन उमेदवारांना मतदान करावे लागणार आहे. प्रत्येक जागेसाठी उमेदवारांसह ‘नोटा’ हा पर्याय मतदारास उपलब्ध असणार आहे. मतदारांनी चारही जागांसाठी मतदान पूर्ण केल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातून शिट्टीचा आवाज येऊन यंत्रावरचे दिवे बंद होणार आहेत.
मतदारांनी चारही जागांसाठी मतदान न करता एक अथवा दोन अथवा तीन जागांसाठी प्रत्येकी एक मत नोंदवून मतदान कक्षाच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित मतदारास पुन्हा मतदान कक्षात पाठवून उर्वरित मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना मतदान अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे. थोडक्यात मतदारांनी सर्व जागांसाठी आपल्या पसंतीप्रमाणे किंवा नोटा हे मत नोंदवावे लागणार आहे; पण आता यावरून वेगळाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रभाग क्रमांक ५ अ, १४ अ, १७ ब आणि १८ ब, क, ड या सहा ठिकाणी एक सोडून सर्वच उमेदवारांनी माघार घेतल्याने याठिकाणी एकच उमेदवार आहे. ते बिनविरोध म्हणून १६ जानेवारीला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे; पण या ठिकाणी मतदान कसे होणार, याचे पालिकेकडून मार्गदर्शन मिळत नसल्याने येथील मतदार गोंधळात आहे.
त्या ठिकाणी हिरमोड होणार नाही
बिनविरोध निवड झालेल्या ठिकाणी नोटा हा पर्याय उपलब्ध व्हावा, यासाठी निवडणूक आयोगापासून ते मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे; मात्र जिथे एकमेव उमेदवार असेल तिथे मतदानच होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बिनविरोध वगळता पॅनेलमधील इतर उमेदवारांसाठी बॅलेट युनिट ठेवण्यात येणार असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यानुसार ३३ पैकी कोणत्याच प्रभागातील पॅनेल बिनविरोध झालेले नाही. त्यामुळे संबंधित मतदारसंघामध्ये मतदारांना उर्वरित पॅनेलमधील उमेदवाराला मत देता येणार आहे.
रंगीबेरंगी मतपत्रिका
प्रत्येक प्रभागातील जागांना अ, ब, क, ड अशी नावे देण्यात आली आहेत. प्रत्येक प्रभागात ‘अ’ जागेची पहिली मतपत्रिका पांढऱ्या जागेची, ‘ब’ जागेची दुसरी मतपत्रिका फिकट गुलाबी रंगाची, ‘क’ जागेची तिसरी मतपत्रिका फिकट पिवळ्या रंगाची आणि चौथी ‘ड’ जागेची मतपत्रिका फिकट निळ्या रंगाची असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.