बेशिस्त रॅलीमुळे नवी मुंबईकर त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ११ ः नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकरिता आता अवघे दोन दिवस उरले आहेत. अशा वेळेत जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध पक्षांतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु त्या प्रयत्नांमध्ये नागरिकांनाच त्रास दिला जात आहे. बेलापूर, नेरूळ, वाशी परिसरात काढल्या जाणाऱ्या भाजप उमेदवारांच्या बाइक रॅलीमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागला.
नवी मुंबई महापालिकेसाठी भाजपने १११ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपसमोर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे तगडे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत वनमंत्री गणेश नाईक यांना त्यांचा गड राखण्यासाठी मोठ्या ताकदीने प्रचार करावा लागत आहे. भाजपच्या सर्वच उमेदवारांनी घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यासोबतच रस्त्यावर बाइक रॅली काढण्यावर भर दिला आहे.
बेलापूर परिसरात आज (ता. ११) दुपारी भाजप उमेदवारासाठी काढलेल्या बाइक रॅलीमुळे कोकण भवन परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. सिडको भवन येथील अर्बन हाटजवळच्या सिग्नल सुरू असतानाच रॅलीतील सर्व दुचाकीस्वार थेट सिग्नल तोडून रेल्वेच्या भुयारी मार्गाच्या दिशेने गेले. त्यामुळे ज्या दिशेला हिरवा सिग्नल झाला होता, त्या वाहनांना रॅलीतील वाहने रस्ता ओलांडून जात नाहीत, तोपर्यंत उभे राहावे लागले.
सिग्नलच्या ये-जा करण्याच्या दिशा या बेशिस्त रॅलीने मोडल्यामुळे कोकण भवनहून बेलापूर रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. जनतेला विकासाची आणि प्रगतीची आश्वासने देऊन मते मागणाऱ्या या उमेदवारांकडून आताच प्रचारादरम्यान वाहतूक नियमांची पायमल्ली होत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
