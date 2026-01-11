केळवेत किल्ले विजय दिन साजरा
केळवेत किल्ले विजय दिन साजरा
वज्रेश्वरी देवी पालखी मिरवणुकीतून इतिहासाचा जागर
पालघर, ता. ११ ः मराठा पराक्रमाची साक्ष देणारा किल्ले विजय दिनानिमित्त केळवे माहीम येथे कुलस्वामिनी आई वज्रेश्वरी देवीची पालखी काढण्यात आली. शौर्य, श्रद्धा आणि इतिहास यांचे विलक्षण दर्शन घडवणाऱ्या या सोहळ्यामध्ये भाविक, शिवप्रेमी व नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. या वर्षीचा सोहळा किल्ले वसई मोहीम, संवर्धन मोहीम केळवे आणि शिवप्रेमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडला.
सकाळी पालखीचे आगमन प्राचीन कालिकामाता मंदिरात झाले. तेथे वज्रेश्वरी देवी, कालिकामातेची विधिवत भेट घडवण्यात आली. इतिहास संशोधक डॉ. श्रीदत्त राऊत यांनी मंदिराचा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा उपस्थितांना सांगितला. मराठ्यांनी देवीला मान देऊन जवळच भवानगड किल्ल्याची उभारणी केली असून, मंदिर परिसरातील हनुमंत मूर्ती आणि शिलालेख अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर पालखी शीतलादेवी मंदिरात नेण्यात आली. तेथे भाविकांच्या उपस्थितीत महाआरती झाली. मिरवणूक केळवे बाजारातून मार्गक्रमण करीत पुढे केळवे झंजिरा किल्ल्याजवळ पोहोचली. तेथे मानाचा नारळ व भंडारा अर्पण करून पालखी मिरवणुकीची सांगता करण्यात आली.
---------------------------
मराठ्यांच्या शौर्याचे स्मरण
अठराव्या शतकात नरवीर चिमाजी आप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी पोर्तुगीज सत्तेचा पराभव करीत केळवे किल्ला स्वराज्यात सामील केला. या विजयाच्या पुढील टप्प्यात माहीम, तारापूर, डहाणू आणि अखेर वसई किल्ला स्वराज्यात आला. सुमारे वीस हजार हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हा पराक्रम साध्य झाला. या तेजस्वी इतिहासाची स्मृती जपण्यासाठी दरवर्षी किल्ले विजय दिनानिमित्त हा उपक्रम होत असतो.
