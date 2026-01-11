माजी आमदार दगडू सकपाळ यांचा शिवसेनेत प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांनी रविवारी (ता. ११) शेकडो समर्थकांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. निष्ठावान शिवसैनिकांना बाळासाहेब सवंगडी समजायचे; मात्र आज काहीजण बाळासाहेबांच्या सवंगड्यांना घरगडी समजत असल्याची टीका सकपाळ यांच्या पक्षप्रवेशाच्या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
पालिका निवडणुकीत आपल्या मुलीला पालिकेचे तिकीट मिळावे म्हणून सकपाळ आग्रही होते. तिकीट न मिळाल्यामुळे काही दिवसांपासून ते अस्वस्थ होते. त्यांनी खदखद उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सकपाळ हे काही वर्षांपासून राजकारणात फारसे सक्रिय नव्हते. पालिका निवडणुकीच्या आधी झालेला त्यांचा पक्षप्रवेश ठाकरेंसाठी धक्का मानला जात आहे.
दगडू सकपाळ यांच्यासह अशोक सकपाळ, लक्ष्मण सकपाळ, मनसेचे शिवडी विभाग अध्यक्ष संतोष नलावडे, रेश्मा सकपाळ, सुषमा सकपाळ, जितेंद्र सकपाळ, संपत नलावडे, भरत मोरे, मनोज म्हात्रे, झाहीर शेख, क्षितिज सकपाळ, सुनील सकपाळ, अनिकेत कदम यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
