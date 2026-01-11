शहीदांच्या स्मारकांवर पक्षीय झेंड्यांचा कब्जा?
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : शूरवीर, महामानव आणि शहीद जवानांच्या स्मृती जपण्यासाठी उभारलेले चबुतरे आज राजकीय स्वार्थाच्या विळख्यात सापडले आहेत. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतांसाठी सर्व मर्यादा ओलांडताना काही राजकीय नेत्यांनी थेट या पवित्र स्मारकांवर पक्षीय झेंडे, बॅनर आणि पट्टे लावून त्यांचे विद्रूपीकरण केल्याचा संतापजनक प्रकार उल्हासनगरमध्ये समोर आला आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. हे स्मारक कोणाच्या पक्षाची मक्तेदारी आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शूरवीर, महामानव आणि शहीद जवान हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसून ते संपूर्ण समाजाचे प्रेरणास्थान आहेत. मात्र, उल्हासनगरमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याच पवित्र स्मारकांचा पक्षीय प्रचारासाठी सर्रास वापर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या चबुतऱ्यांवर थेट राजकीय पक्षांचे झेंडे आणि पट्टे बांधून त्यांना पक्षीय रंग देण्याचा प्रकार सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, जयंती किंवा पुण्यतिथीच्या दिवशी हेच राजकीय नेते मोठ्या थाटात चबुतऱ्याची साफसफाई करतात, हार अर्पण करतात, फोटो व व्हिडिओ काढून समाज माध्यमांवर स्वतःची प्रतिमा उजळवतात. मात्र, निवडणुका जवळ येताच या स्मारकांचा वापर थेट पक्षीय प्रसिद्धीसाठी केला जात असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
या प्रकारामुळे शहीद जवानांच्या स्मृतींचा अपमान होत असल्याची भावना नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. शहीद जवान आणि महामानव हे मतांसाठी वापरण्याची वस्तू नाहीत. त्यांच्या स्मारकांवर पक्षीय झेंडे लावणे म्हणजे त्यांच्या बलिदानाला तडा देण्यासारखे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. प्रशासनाकडून त्वरित कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही काही सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.
या ठिकाणी दृश्ये
१ उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ४ येथील व्हीटीसी ग्राउंडसमोरील शहीद अमर जवान चौक येथील चबुतऱ्यावर विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे आणि पट्टे लावून स्मारकाला पूर्णपणे विळखा घालण्यात आला आहे.
२ याच परिसरातील दिवंगत रमेश केणे चौक येथील चबुतराही राजकीय झेंड्यांनी झाकला गेला आहे.
३ गोल मैदान परिसरातील चबुतऱ्यावरही असाच प्रकार आढळून आला आहे.
उल्हासनगर : शहीदांच्या स्मारकांवर पक्षीय झेंडे लावले जात आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.