रेन्बो इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हा
रेन्बो इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हा
निवडणूक आदेश नाकारल्याने कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी देण्यात आलेले निवडणूक कर्तव्याचे आदेश नाकारल्याप्रकरणी रेन्बो इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. १५ जानेवारीला होणाऱ्या ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांवरील कामकाजाकरिता शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, तसेच खासगी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने निवडणूक विभागाचे कर्मचारी रेन्बो इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नियुक्तीचे आदेश बजावण्यासाठी गेले असता शाळेच्या मुख्याध्यापिका विमलेश सिंधू यांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर दुसऱ्यांदा अधिकृतरीत्या आदेश बजावण्यात आले; मात्र तरीही शाळेकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. याप्रकरणी ठाणे महापालिका प्रशासनाने शाळेला नोटीस बजावली; परंतु ती स्वीकारण्यासही नकार देण्यात आला. निवडणूक प्रक्रियेत सहकार्य करणे कायद्याने बंधनकारक असून मतदानाचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. या कर्तव्याचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून निवडणूक कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी महापालिका निवडणूक विभागाने संबंधित मुख्याध्यापिका व शाळेविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे.
...अन्यथा कठोर कारवाई
निवडणूक प्रक्रिया शांततापूर्ण व सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व शैक्षणिक संस्था, खासगी आस्थापना व नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच १४ व १५ जानेवारीला निवडणूक कामासाठी नियुक्त कर्मचारी गैरहजर राहिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.