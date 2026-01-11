डोंबिवलीत पैसे वाटपाचा आरोप
शिवसेना-भाजप आमनेसामने
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः डोंबिवलीतील पॅनेल क्रमांक २९ मध्ये भाजप कार्यकर्ते मतदारांना पैसे वाटत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील यांनी केल्याने शुक्रवारी तुकारामनगर परिसरात मोठा गोंधळ उडाला. या घटनेनंतर शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्ते आमनेसामने आले. त्यामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
तुकारामनगर येथील एका इमारतीत पैसेवाटप सुरू असल्याची माहिती मिळताच नितीन पाटील हे आपल्या कार्यकर्त्यांसह तेथे दाखल झाले. इमारतीतील एका घरामध्ये असलेल्या एका महिलेसह तिघांची झडती घेतली असता त्यांच्याजवळ काही पाकिटे आढळली. प्रत्येक पाकिटात तीन हजार रुपये असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
जोरदार बाचाबाची
या तिन्ही व्यक्ती भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप नितीन पाटील यांनी केला आहे. यापैकी एका व्यक्तीने आपण भाजप कार्यकर्ता असल्याची कबुली दिली; मात्र पैसेवाटपासाठी आलो नव्हतो, असा खुलासा त्याने केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची माहिती नितीन पाटील यांनी तातडीने पोलिस तसेच निवडणूक आयोगाच्या पथकाला दिली. घटनेची माहिती मिळताच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परबही घटनास्थळी दाखल झाले. या वेळी नंदू परब आणि नितीन पाटील यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. त्यामुळे परिसरातील वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले.
चौकशी करण्यात येईल
पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांची समजूत काढून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. याची चौकशी करण्यात येईल, असे पोलिसांनी सांगितले. डोंबिवली पॅनेल क्रमांक २९ मध्ये शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी मैत्रीपूर्ण लढत सुरू असतानाच या घटनेमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सध्या निवडणूक आयोगाचे पथक आणि पोलिस हे पैसे नेमके कोणाचे आहेत, कुणी आणले आणि कुणासाठी आणले, याचा सखोल तपास करीत आहेत.
