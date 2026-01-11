दाेन काेटी विद्यार्थी गाणार देशभक्तीपर गीते
सर्व शाळांत एकाच वेळी कवायत; २६ जानेवारीला विश्वविक्रमाची तयारी
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित यांच्यासह सर्वच खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांत देशभक्तीपर गीतांच्या सामूहिक कवायतींचा देशातील पहिला विश्वविक्रम करण्याची तयारी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. यात एकाच वेळी सुमारे दाेन कोटींहून अधिक शालेय विद्यार्थी देशभक्तीपर गीते ठरावीक वेळेत सादर करणार आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकारातून देशभक्तीपर गीतांच्या कवायतींचा हा विश्वविक्रमाचा उपक्रम राबवला जाणार आहे. देशभक्तीपर सामूहिक गीतांचा कार्यक्रम करण्यासाठी सुमारे २० मिनिटांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात ऐनवेळी काही वेळ वाढण्याचीही शक्यता आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यांसह त्या-त्या शाळांमध्ये असलेल्या मोठ्या मैदानांनी या कार्यक्रमांसाठी निवड केली जाईल. ज्या शाळांना मैदाने नाहीत, अशा शाळांना बाजूच्या शाळा अथवा संबंधित गावातील खेळाची अथवा इतर मैदानांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या कार्यक्रमात राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांसोबत इतर केंद्रीय मंडळाच्या शाळांनाही सामावून घेतले जाणार आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या या विश्वविक्रमासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वीच संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले आहेत. यासाठी विभागाचे सर्वच अधिकारी कामाला लागले असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय स्थानिक प्रशासन यंत्रणा, जिल्हाधिकारी, विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, संचालक आदींचा सक्रिय सहभाग यात असणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणाऱ्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमांच्या स्थळांच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील जवळील शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या देशभक्तीपर गीताच्या कवायती होतील.
१५ ऑगस्टला प्रयोग
देशभक्तीपर गीतांच्या पुढील विश्वविक्रमाच्या तयारीसाठीचा पहिला प्रयोग १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी विविध शाळांत करण्यात आला. यात सुमारे ५२ हजार ४९१ शाळांनी आपला सहभाग नोंदवला. नाशिक जिल्ह्यासह इतर काही जिल्ह्यांतील शाळांनी यासाठीचे सामूहिक प्रयोगही सुरू केले आहेत. यात काही जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस असल्याने तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर विभागाने त्यासाठीचा आढावा घेऊन तयारी सुरू केली आहे.
राष्ट्रीयत्वाची मूल्ये रुजवण्याचे लक्ष
शालेय विद्यार्थ्यांत स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्य, त्यासाठीचा लढा, योगदान लक्षात यावे. त्यांच्यात राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय व एकतेची, समतेची तसेच लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांची मूल्ये रुजावी, यासाठी देशभक्तीपर गीतांचा हा विश्वविक्रम केला जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
गीतांच्या कवायतीची तयारी
प्रजासत्ताक दिनाला काही दिवस उरले असल्याने राज्यातील शाळांत यासाठीच्या देशभक्तीपर गीतांच्या कवायतींनाही सुरुवात झाली आहे. काही शाळांत प्रार्थनेच्या दरम्यान या कवायती करून घेतल्या जात आहेत. पुढील आठवड्यात या कवायतीची तयारी सर्वच शाळांत दिसून येणार असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
