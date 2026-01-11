मला हलक्यात घेऊ नका, दादागिरी खपवून घेणार नाही
मला हलक्यात घेऊ नका
उपमुख्यमंत्र्यांना गणेश नाईकांचा थेट इशारा
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः मला हलक्यात घेऊ नका. दादागिरी, दबाव आणि गुंडागर्दीला मी घाबरत नाही, पुढेही घाबरणार नाही, असा इशारा घणसोलीतील सभेत भाजप नेते गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना दिला. काही नेते सत्तेच्या जोरावर नवी मुंबई महापालिकेत दबावाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सत्ता बदलण्याच्या वल्गना करणाऱ्यांनी आधी आपले ठाणे शहर सुधारावे, असा टोलाही नाईक यांनी लगावला.
गुंडगिरी आणि दहशतीच्या मुद्द्यावर नाईक अत्यंत आक्रमक झाले. कोणी दादागिरी केली तर फक्त एक पोलिस ठाण्यामध्ये अर्ज करा. त्याची प्रत मला पाठवा. दोन तासांत संबंधित व्यक्ती पोलिस चौकीत असेल. कोणाचे कितीही बाऊन्सर असले तरी चालतील, कायदा सर्वांसाठी सारखाच आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नाईक म्हणाले, माझी ताकद माझी नाही, ती जनतेची आहे. जर मी दहशतीचा नेता असतो तर लोकांनी मला वारंवार निवडून दिले असते का, असा सवाल करत त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वक्तव्यावर पलटवार केला. भाजपमध्ये शिस्त आणि संघटना महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा आदेश अंतिम असेल; पण नवी मुंबईच्या जनतेच्या हिताविरोधात जाणारा कोणताही दबाव आम्ही स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका गणेश नाईक यांनी मांडली.
