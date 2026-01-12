भाजपच्या प्रचारात बाहेरच्यांची मांदियाळी
बाहेरच्या प्रचारकांवर भाजपची मदार
विरार, ता. १२ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणूक मतदानाला अवघे काही तासांचा अवधी राहिला आहे. अशातच प्रचाराला वेग आला असून भाजपकडे स्थानिक चेहरा नसल्याने बाहेरच्या प्रचारकांवर विसंबून राहावे लागत आहे.
निवडणुकीच्या काही दिवसआधी बहुजनमधील काही जुन्या चेहऱ्यांना घेऊन त्यांना संधी दिल्याने भाजपमध्ये नवे विरुद्ध जुने असा वाद रंगला आहे. आता भाजपला प्रचारासाठी बाहेरच्या प्रचारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आतापर्यंत मंत्री नितेश राणे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रवक्ते केशव उपाध्ये, मैथिली ठाकूर यांच्यासह अनेक प्रचारक प्रचारासाठी फिरत आहेत. त्यामुळे वसई-विरारमध्ये भाजपचा प्रचार भरकटल्याची चर्चा आहे.
-------------------------------
बविआचे आव्हान
भाजपने अनेक ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असले तरी वसई-विरारमध्ये बविआबरोबर टक्कर द्यावी लागत आहे. भाजपच्या अध्यक्ष प्रज्ञा पाटील यांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश आले नसल्याने भाजपला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
