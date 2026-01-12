प्रिय आई-बाबा, पत्रास कारण की...
पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीप कार्यक्रमांतर्गत विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ‘पाल्यांमार्फत पालकांना साद’ हा अभिनव आणि भावनिक उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत पनवेल महापालिकेच्या आणि अन्य महत्त्वाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या पालकांना मतदान करण्याचे आवाहन करणारी पत्रे दिली जात आहेत.
‘प्रिय आई-बाबा, मतदानाच्या दिवशी (ता. १५) वेळ काढा आणि मतदान करा’, असा संदेश या पत्रांमधून देण्यात येत असून, विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांकडून मतदान करण्याची हमी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुमारे ७५ शाळांमधील जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ही पत्रे पालकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत असून, हा उपक्रम मतदान जनजागृतीसाठी प्रभावी ठरेल, असा विश्वास आयुक्त मंगेश चितळे यांनी व्यक्त केला आहे. विद्यार्थी घरी जाऊन आई-वडिलांना हे पत्र देतील आणि ‘आम्ही मतदान करणारच’ अशी खात्री घेतील, यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत कुटुंबपातळीवर सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या उपक्रमासोबतच महापालिकेमार्फत मतदान जनजागृतीसाठी इतरही अनेक उपक्रम राबविण्यात येत असून त्यांना नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. शहरातील विविध महत्त्वाच्या चौकांमध्ये मतदानविषयक संदेश देणारे थ्रीडी पुतळे, पारंपरिक लोककलावंतांचे सादरीकरण, पथनाट्य, वासुदेव, पोवाडा आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मतदानविषयक निबंध स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, मॅरेथॉन, सायकल रॅली आणि मानवी साखळी अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असल्याची माहिती स्वीपचे नोडल अधिकारी तथा उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांनी दिली.
मतदान ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे. ही ताकद प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने ‘पाल्यांमार्फत पालकांना साद’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मुलांच्या निरागस आवाहनाला पालक नक्कीच सकारात्मक प्रतिसाद देतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. या उपक्रमासोबतच विविध जनजागृती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पनवेल महापालिका हद्दीतील मतदानाची टक्केवारी निश्चितच वाढेल.
- डॉ. वैभव विधाते,
उपायुक्त तथा स्वीप नोडल अधिकारी, पनवेल पालिका
