‘लाडक्या बहिणी’चा हप्ता निवडणुकीनंतर द्या

पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) : लाडक्या बहिणी योजनेचा हप्ता निवडणूक काळात देणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असून मतांसाठी दिलेले प्रलोभन आहे, असा आरोप करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. आम्ही पैसे बंद करू नका, असेच सांगत आहोत; मात्र निवडणुका संपल्यानंतर ठरावीक तारखेला २,१०० रुपये द्यावेत, असे त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे.
पनवेल येथे आयोजित पत्रकारांशी संवाद साधताना सपकाळ यांनी भाजपवर तीव्र शब्दांत टीका केली. भाजपने हे पैसे जाणीवपूर्वक अडवून ठेवले असून निवडणूक काळात त्याचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या वेळी बोलताना सपकाळ यांनी, महापालिका निवडणूक ही केवळ सत्तेसाठी नसून लोकशाही वाचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बदलापूर प्रकरणाचा संदर्भ देत सपकाळ यांनी भाजपवर आणखी गंभीर आरोप केले. या प्रकरणावरून पक्षाचे नैतिक अधःपतन स्पष्ट होते. भाजप ही अत्याचारी प्रवृत्तीला पाठीशी घालणारी पार्टी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.