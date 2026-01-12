बळीराजा ‘सन्माना’पासून वंचित
बळीराजा ‘सन्माना’पासून वंचित
जव्हारमध्ये संकेतस्थळ बंद असल्याने लाभार्थी त्रस्त
जव्हार, ता. १२ (बातमीदार) ः केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून पालघर जिल्ह्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांची मदत महत्त्वाचा आधार ठरत आहे; मात्र महिनाभरापासून शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पोर्टल सुरळीत नसल्याने लाभार्थी वंचित आहेत.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे (पीएम किसान) पोर्टल बंद असल्याने आधार सिडिंग (आधार प्रमाणिकरण), लॅण्ड सीडिंग (जमीन प्रमाणिकरण), केवायसीसह योजनेच्या अर्जाची माहिती मिळण्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहे. योजनेचे पैसे मिळविण्यासाठी शेतकरी बँकांसह कृषी कार्यालय, ऑनलाइन सेवा केंद्रात हेलपाटे मारत आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना डीबीटीद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यात तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये हस्तांतरित होतात. जव्हार तालुक्यातील १५ हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळतो; परंतु काही लाभार्थींचे हप्ते मिळत नसल्याने हंगामात अडचणींशी सामना करावा लागत आहे.
----------------------------
हप्ता बंद होण्याची कारणे
- जमिनीचे प्रमाणिकरण (लॅड सिडिंग) नसणे, ई-केवायसी नसणे, बँक खाते आधार लिंक नसणे, बँक खात्याला डीबीटी नसणे, मोबाईल नंबर लिंक नसणे, आधार किंवा बँकेचे नाव चुकीचे असणे, अशा कारणांमुळे योजनेचे हप्ते बंद झाले आहेत.
- केंद्र व राज्य सरकारने अपात्र लाभार्थीची पडताळणी करण्याचे निर्देश कृषी व महसूल विभागाला दिले होते. या लाभार्थींची छाननी होत असताना काही कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीने अनेक शेतकरी अपात्र ठरले होते. याचा फटका अनेक शेतकऱ्यांना बसला.
--------------------------
काही दिवसांपासून पीएम किसान निधी सन्मान योजनेची वेबसाईट बंद आहे. कृषी कार्यालयात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या अर्जाबाबत संपूर्ण माहिती दिली जात आहे. पुढील प्रक्रिया ही वेबसाईट सुरू होताच सर्वत्र सुरू होऊ शकेल.
- जयराम अढळ, कृषी अधिकारी, जव्हार
