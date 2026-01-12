मोखाड्यातील आदर्श शेतकरी, पशुपालकांचा गौरव.
शेतकरी व पशुपालक मेळावा उत्साहात
मोखाड्यात आदर्श व्यावसायिकांचा गौरव
मोखाडा, ता. १२ (बातमीदार) ः कणसरी ढाबा येथे तालुका स्तरीय शेतकरी व पशुपालक प्रशिक्षण व मेळावा उत्साहात पार पडला. या मेळाव्यात आदर्श शेतकरी व पशुपालकांचा पंचायत समिती माजी सभापती प्रदीप वाघ यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला आहे.
मेळाव्याच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी सभापती प्रदीप वाघ होते. ते म्हणाले की, नव्या पिढीने शेतीकडे वळले पाहिजे, आज जे आदर्श शेतकरी व पशुपालक आहेत ते मोखाडा तालुक्याचे खरे भूषण आहेत, असे गौरवोद्गार वाघ यांनी काढले. यावेळी ११ दुग्ध व्यावसायिक, सात आदर्श शेतकरी, पाच पोल्ट्री व्यवसायिक आणि दोन शेळी पालकांचा आदर्श पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
गटविकास अधिकारी अक्षय पगार यांनी म्हणाले की, पंचायत समिती शेतकरी बांधवांना सहकार्य करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. पंचायत समितीच्या कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष व आदर्श पशुपालक नवसु दिघा यांनी देखील दुग्ध व्यवसायात मिळवलेल्या यशाची माहिती शेतकऱ्यांना दिली.
या कार्यक्रमाला सरपंच गीता पाटील, हिरामण पाटील, पोशेरा उपसरपंच युवराज हडळ, उपसरपंच नंदकुमार वाघ, ग्रामसेवक मंगेश पाटील, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी व मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
