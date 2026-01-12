वाड्यात भाजपचा उपनगराध्यक्ष
वाड्यात भाजपचा उपनगराध्यक्ष
मनिष देहेरकर यांची बिनविरोध निवड
वाडा, ता.१२ (बातमीदार)ः वाडा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपचे मनिष देहेरकर यांची बिनविरोध निवड झाली. महाविकास आघाडीच्या सुचिता पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली.
वाडा नगरपंचायतीत भाजपचे ११ शिवसेना शिंदे गट ३, शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष असे प्रत्येकी एक नगरसेवक आहे त्यामुळे भाजप करिता ही निवडणूक एकतर्फीच होणार होती. पंरतु, महाविकास आघाडीचा उमेदवारी अर्ज माघारी गेल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. तर स्वीकृत नगरसेवकांकरिता दोन पदे मंजूर होती. भाजपच्या गटाकडून एक स्वीकृत नगरसेवक बसत होता. भाजपचे माजी शहरप्रमुख हर्षल खांबेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली तर दुसऱ्या जागेसाठी भाजपने शिंदे गटाच्या कोट्यातून भाजपा कार्यकर्ता शुभांगी उत्तेकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. तर महाविकास आघाडीच्या गटाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून विराज पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या शुभांगी उत्तेकर यांचा उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणामुळे बाद ठरल्याने पाटील विजयी झाले.
मविआचा जल्लोष
महाविकास आघाडी म्हणून नगरपंचायतीत अवघे तीन नगरसेवक निवडून आलेले असताना स्वीकृत नगरसेवक पदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विराज पाटील विजयी झाल्याने कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष करीत वाडा शहरातून मिरवणूक काढली.
