बदलापूरमध्ये संतवाणीचा जागर
बदलापूर, ता. १२ (बातमीदार) : अंबरनाथ तालुका आध्यात्मिक उत्सव समितीच्या वतीने आमदार किसन कथोरे यांच्या नेतृत्वाखाली २३ वर्षांपासून अखंड सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय कीर्तन महोत्सव २०२६’ची बदलापूर शहरात भक्तिमय वातावरणात उत्साहात सांगता झाली. वारकरी संप्रदायाच्या महान परंपरेचा वारसा जपत सातदिवसीय महोत्सवामुळे संपूर्ण बदलापूरनगरी भक्ती, नामस्मरण आणि संतविचारांनी भारावून गेली होती.
महोत्सवाची सुरुवात विघ्नहर्ता श्री गणरायाची विधिवत पूजा-अर्चा, टाळ, वीणा व मृदंग पूजनाने झाली. पहिल्याच दिवशी पैठण येथील श्रीनाथ संस्थानाधिपती, संत एकनाथ महाराजांचे १४वे वंशज व उत्तराधिकारी ह.भ.प. डॉ. पुष्कर महाराज गोसावी यांच्या सुश्राव्य व भावस्पर्शी कीर्तनाने भक्तिरसाचा ओघ सुरू झाला. त्यांच्या प्रभावी वाणीतून संतविचारांचे मोलाचे चिंतन घडले. महोत्सवाच्या सातव्या दिवशी शनिवारी २०० मृदंग वादकांच्या एकत्रित सादरीकरणाने हरिपाठाचा जयघोष संपूर्ण परिसरात निनादला. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत झालेला दीपोत्सव हा सोहळा नेत्रदीपक ठरला. याचवेळी पंढरपूर येथील प्रसिद्ध कीर्तनकार ह.भ.प. भानुदास महाराज चातुरमासे यांनी विठ्ठल नामाची महती सांगत ‘विठ्ठल नामस्मरणातून प्रत्येक कार्य सुख-समाधान देणारे ठरते’, असा संदेश दिला.
दिंडीनंतर मांगरूळ येथील ह.भ.प. वासुदेव महाराज पाटील यांच्या रसाळ काल्याच्या कीर्तनाने भाविक मंत्रमुग्ध झाले. यावेळी कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष रुचिता घोरपडे, उपनगराध्यक्ष प्रियांका दामले तसेच सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा समितीच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. शिस्तबद्ध पद्धतीने झालेल्या काल्याच्या महाप्रसादाने या भक्ती सोहळ्याची सांगता झाली. हा महोत्सव केवळ धार्मिक कार्यक्रम न राहता वारकरी संस्कृती, सामाजिक एकात्मता आणि जनसामान्यांच्या श्रद्धेचे प्रतीक ठरल्याची भावना आमदार किसन कथोरे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दिंडी सोहळा
महोत्सवाच्या समारोपाच्या दिवशी गणेश चौक, मांजर्ली येथून महोत्सव स्थळापर्यंत पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून भव्य दिंडी सोहळा काढण्यात आला. अनेक विद्यार्थ्यांनी वारकरी वेश परिधान केला होता, तर काहींनी विठ्ठल-रखुमाईची वेशभूषा साकारली होती. टाळ–मृदंगाच्या गजरात आणि ‘विठ्ठल-विठ्ठल’च्या जयघोषाने संपूर्ण बदलापूरनगरी दुमदुमून गेली. महिलांनी फुगडीचा फेर धरत दिंडीमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
