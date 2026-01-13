संगीत, नृत्यातून मतदानाबाबत मॉल्समध्ये जनजागृती
ठाण्यात संगीत, नृत्यातून मतदान जागृती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : रविवारी सुट्टीच्या दिवशी ठाण्यातील गजबजलेल्या कोरम आणि विवियाना मॉलमध्ये खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांना एक अनोखं सरप्राईज मिळाले. अचानक सुरू झालेलं संगीत आणि त्यावर युवक-युवतींनी सादर केलेल्या उत्स्फूर्त नृत्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी ‘स्वीप’ (SVEEP) उपक्रमांतर्गत या संगीतमय फ्लॅशमॉबचे आयोजन करण्यात आले होते.
‘माझे मत - माझा अधिकार’ आणि ‘लोकशाही मजबूत करा - चला मतदान करा’ अशा घोषणांनी मॉलचा परिसर दुमदुमून गेला. केवळ पत्रके न वाटता, कला आणि संगीताच्या माध्यमातून मतदानाचे महत्त्व प्रभावीपणे मांडण्यात आले.
ठाण्यातील कोरम मॉल आणि विवियाना मॉल येथे ही मोहीम राबविण्यात आली. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढवणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश होता. या वेळी निर्भयपणे, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि उत्साहाने मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
प्रशासनाचा पुढाकार
ठाणे महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. स्वीपच्या नोडल अधिकारी डॉ. मिताली संचेती यांच्या सहकार्याने शहरात विविध ठिकाणी दररोज जनजागृती केली जात आहे. ‘‘तरुण पिढी आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी असे नावीन्यपूर्ण प्रयोग अत्यंत उपयुक्त ठरतात,’’ असे मत डॉ. संचेती यांनी या वेळी व्यक्त केले.
नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मॉलमध्ये उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी थांबून या खेळाचा आनंद घेतला आणि टाळ्यांच्या गजरात कलाकारांचे कौतुक केले. अनेकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये या फ्लॅशमॉबचे व्हिडिओ टिपून ते सोशल मीडियावर शेअर केले, ज्यामुळे हा संदेश डिजिटल माध्यमातूनही घराघरात पोहोचण्यास मदत झाली.
