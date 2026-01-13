४० वर्षांपासून उपेक्षिताचे जगणे
४० वर्षांपासून उपेक्षिताचे जगणे
गोवणेतील शेतकरी जमिनीच्या मोबादल्याविना
कासा, ता. १३ (बातमीदार) ः गोवणे गावातील सूर्या कालवा प्रकल्पअंतर्गत डहाणू पाटबंधारे विभागाने भूसंपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे ४० वर्षांहून अधिक काळ उपेक्षितांचे जीवन जगावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांना भूसंपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला मिळाला नसल्याने गोवणे ग्रामस्थांनी पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता गौरव कुळे, शाखा अभियंता दीपक शिंदे यांच्याशी चर्चा केली होती. या बैठकीत भूसंपादित शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानाचा आढावा घेऊन लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आदिवासी सेलचे तालुका अध्यक्ष व माजी उपसरपंच तसेच तंटामुक्त अध्यक्ष विलास सुमडा, ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच संदीप ठाकरे, सदस्य विनायक मालकरी, पुरुषोत्तम पाटील, हरेश्वर राऊत उपस्थित होते.
----------------------------------
आंदोलनाचा इशारा
दशकानुदशके न्यायापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. याबाबत विलंब झाल्यास आंदोलन मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
----------------------------
गेल्या ४० ते ४२ वर्षांपूर्वीपासून जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. यातील अनेक जण मृत्युमुखी पडले आहेत. तरी शासनाने लवकरात लवकर मोबदला द्यावा, नाहीतर आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.
- विलास सुमडा, अध्यक्ष, आदिवासी काँग्रेस सेल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.