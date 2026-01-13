मालवणीत तीन दिवसांची पाणीटंचाई; बातमी प्रसिद्ध होताच नळांना पुन्हा पाणी
मालाड, ता. १३ (बातमीदार) : मालवणी गेट क्रमांक आठ येथील अंबोजवाडी परिसरात मागील तीन दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. मात्र, सोमवारी दैनिक सकाळमध्ये ही बाब प्रसिद्ध होताच प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि नळांना पुन्हा पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला.
तीन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या कंत्राटदाराकडून जुनी जलवाहिनी गळतीमुळे बंद करण्यात आली होती. दुरुस्तीचे काम सुरू असताना कंत्राटदाराच्या निष्काळजीमुळे तब्बल ८ ते १० हून अधिक जलवाहिन्यांची कनेक्शने कापली गेली. परिणामी अंबोजवाडी व भाबरेकर नगर परिसरातील अनेक वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. या गंभीर प्रकाराबाबत स्थानिक नागरिकांनी वारंवार पालिका प्रशासनाला माहिती दिली होती. मात्र, रविवार असल्याने कोणत्याही अधिकाऱ्याने घटनास्थळी भेट दिली नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी दूरदूर भटकंती करावी लागली.
सोमवारी नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रियेनंतर पालिका पी-उत्तर विभागाच्या जलखात्याचे सुपरवायझर संतोष चव्हाण हे पथकासह सकाळी सुमारे ११ वाजता घटनास्थळी पोहोचले. पाहणीदरम्यान भाबरेकर नगर येथील जलवाहिन्या चुकून बंद झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर तातडीने जलवाहिन्या पुन्हा जोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. अखेर पाणीपुरवठा पूर्ववत झाल्याने परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
