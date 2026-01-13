पोलिसांची ‘रिअल-टाइम’ तयारी
दंगलखोरांना पोलिसांचा कडक इशारा
उल्हासनगरमध्ये ‘रिअल-टाइम’ ड्रिलद्वारे शक्तिप्रदर्शन
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : निवडणुकीच्या काळात उद्भवू शकणारा संभाव्य जातीय तणाव किंवा जमावाचा हिंसाचार रोखण्यासाठी ठाणे पोलिसांनी आपली ताकद आजमावली आहे. विठ्ठलवाडी पोलिसांनी एका मोकळ्या मैदानात स्टन-ग्रेनेड आणि टियर स्मोकसह प्रत्यक्ष परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे ‘रिअल-टाइम’ ड्रिल (रंगीत तालीम) यशस्वीरीत्या पार पाडले. या वेळी विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याकडून स्टॅन ग्रेनेड-४०, स्टॅन सेल-८८, टीअर्स स्मोक सेल नॉर्मल- १०, स्तिअर्स स्मोक ग्रेनेड-४३, स्पॅड ५० एम एल-१५, मल्टी बॅटन राउंड-५ या दारूगोळ्याचा वापर करून प्रात्यक्षिक घेण्यात आले.
पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सराव पार पडला. या वेळी सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्यासह सहा पोलिस अधिकारी, ३० अंमलदार आणि २० प्रशिक्षणार्थी पोलिस सहभागी झाले होते. संवेदनशील भागांत अनुचित प्रकार घडल्यास नेमकी काय रणनीती आखायची, याचे सखोल प्रशिक्षण या वेळी देण्यात आले. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ ‘११२’ या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा, निवडणूक प्रक्रिया निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करा.
आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा सराव
दंगा काबू करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध साधनांचा या वेळी प्रत्यक्ष वापर करून जवानांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रात्यक्षिकात दारूगोळ्याचा वापर करण्यात आला.
स्टन ग्रेनेड व सेल: आवाजाद्वारे जमावाला पांगवण्यासाठी.
टीअर स्मोक सेल (अश्रुधूर): जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी.
मल्टी बॅटन राउंड्स : आपत्कालीन परिस्थितीत संरक्षणासाठी.
