अखेर ‘त्या’ मुलाला मिळाला पालकांचा आधार
घाटकोपर, ता. १३ (बातमीदार) : मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल रेल्वे व रेल्वे स्थानकांवर अनेकदा लहान मुले चुकून भरकटतात. अशा मुलांचा शोध घेऊन रेल्वे पोलिस त्यांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. असाच एक प्रकार ८ जानेवारी रोजी ठाणे रेल्वे स्थानकावर घडला होता.
ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात विनापालक भटकत असलेला एक आठवर्षीय मुलगा रेल्वे पोलिसांच्या निदर्शनास आला. पोलिसांनी तत्काळ त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्या पालकांचा शोध सुरू केला. मात्र सुरुवातीला पालकांचा पत्ता किंवा संपर्क मिळून न आल्याने, या मुलाला संरक्षणाच्या दृष्टीने शासकीय मुलांचे बालगृह, कुर्ला कॅम्प, उल्हासनगर-४ येथे ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, या मुलाबाबत पार्कसाईट पोलिस ठाण्यात १० जानेवारी रोजी ‘मिसिंग’ची नोंद करण्यात आली होती. अखेर पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर या मुलाच्या पालकांचा शोध लागला. मुलाची आई सायली अमर गवळी (रा. पार्कसाईट, विक्रोळी) यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधून आवश्यक चौकशी करण्यात आली. ठाणे रेल्वे महिला पोलिस इंगळे यांनी पार्कसाईट पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस पिसाळ यांच्याशी समन्वय साधून पालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तब्बल पाच दिवसांनंतर या मुलाला सुखरूपपणे त्याच्या आईच्या ताब्यात देण्यात आले.
