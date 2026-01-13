खारघरमध्ये मतदारयादीत सावळा गोंधळ
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : खारघर परिसरात मतदार यादीत सावळा गोंधळ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मतदारवर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक कुटुंबांतील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये नोंदवण्यात आल्याने मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गुरुवारी (ता. १५) मतदान असल्यामुळे सर्व उमेदवारांकडून, तसेच बीएलओंकडून मतदारांना, मतदान पावती वितरित केली जात आहे. कार्यकर्ते आणि मतदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कुटुंबातील मुलगी व वडिलांचे नाव एका प्रभागात असून, त्याच कुटुंबातील पत्नीचे नाव मात्र दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पती-पत्नी, तर काही ठिकाणी पालक आणि मुले वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांत विभागले गेल्याचे आढळून आले आहे. या गोंधळामुळे एकाच कुटुंबाला वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदानासाठी जावे लागणार असल्याने मतदारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि नोकरी करणाऱ्या मतदारांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही मतदारांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अशाच प्रकारे गोंधळ निर्माण झाले होते. या वेळी नागरिकांनी निवडणूक प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक विभागाकडून दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. मतदानाच्या तोंडावर असा गोंधळ झाल्याने अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.