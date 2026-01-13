अमराठी मतदानावर उमेदवारांचे भविष्य
अमराठी मतांचे गणित ठरणार निर्णायक
बंडखोरीमुळे राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीची
भिवंडी, ता. १३ (बातमीदार): भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे; मात्र यंदाच्या निवडणुकीत वाढलेली अमराठी मतदारांची संख्या आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेली बंडखोरी यामुळे प्रस्थापित पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण दिसत असून, सत्तेची चावी अपक्ष किंवा छोट्या आघाड्यांच्या हातात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
१. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) सत्तेत एकत्र असले तरी भिवंडीत अनेक ठिकाणी ही युती कागदावरच राहिली आहे. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केल्याने युतीचा धर्म धोक्यात आला आहे. २. बंडखोरांचा फटका : तिकीटवाटपावरून नाराज झालेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केल्याने अधिकृत उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली आहे. ३. अमराठी मतदारांचा प्रभाव: शहरातील वाढत्या अमराठी लोकसंख्येमुळे सर्वच पक्षांनी या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष रणनीती आखली आहे.
सत्तेसाठी ‘हातमिळवणी’
भिवंडीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), मनसे, वंचित, एमआयएम आणि ‘आप’ अशा सर्वच पक्षांनी ताकद लावली आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, कोणत्याही एका पक्षाला बहुमताचा आकडा (४६) गाठणे अशक्य वाटत असल्याने, निकालांनंतर अकल्पित आघाड्या पाहायला मिळू शकतात. मतदारांचा कल यंदा विकासाच्या मुद्द्यांकडे की जातीय समीकरणांकडे असेल, हे १६ जानेवारीच्या निकालातूनच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत चहाच्या टपऱ्यांपासून ते सोशल मीडियापर्यंत ‘सत्तेत कोण?’ याचीच चर्चा रंगली आहे.
निवडणुकीचे सांख्यिकी चित्र
एकूण जागा : ९० (२३ प्रभाग)
एकूण उमेदवार : ४३८
लढतीचे स्वरूप : त्रिकोणी आणि चौरंगी लढतींमुळे मतांचे विभाजन अटळ.
