सत्याग्रह आंदोलन ६ व्या दिवशीही
कामगारांचे सत्याग्रह आंदोलन सहाव्या दिवशीही सुरूच
वाडा, ता. १३ (बातमीदार) : कुडूस ग्रामपंचायत हद्दीतील टेलिव्हिजन व वातानुकूलित संच बनवणाऱ्या मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स (ओनिडा) कंपनीविरुद्ध कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात कंपनीच्या गेटवर आंदोलन सुरू केले आहे. गुरुवार ८ जानेवारी रोजी श्रमजीवी कामगार संघटनेच्या झेंड्याखाली हे आंदोलन सुरू झाले आहे. मंगळवारी, १३ जानेवारी रोजी आंदोलनाचा सहावा दिवस होता.
या आंदोलनास श्रमजीवी संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस विजय जाधव व कामगार संघटनेचे तालुका अध्यक्ष राजू जाधव यांनी आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. कुडूसच्या या मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीत २८ वर्षांपासून कायमस्वरूपी असलेल्या कामगारांचा मागील दोन महिन्यांपासून पगार झालेला नाही. दुसरीकडे कार्यालयीन कामगारांना कामावर न येताच पगार दिला जात असल्याची माहिती येथील कामगारांनी दिली. या गोष्टीच्या निषेधार्थ श्रमजीवी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून कामगार आंदोलन करत असून, जोपर्यंत पगार खात्यात जमा होणार नाही, तोपर्यंत सत्याग्रह मार्गाने आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
