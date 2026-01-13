निवडणुकीच्या धामधूमीत पतंगबाजीची चढाओढ
वसई नगरीत मकर संक्रांतीचा उत्साह
वसई, ता. १३ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासनाबरोबर विविध पक्ष एकीकडे सज्ज झाले आहेत, तर दुसरीकडे मकर संक्रांत सणाचा गोडवा साजरा करण्यासाठी पतंगबाजांमध्येदेखील स्पर्धा लागली आहे.
तीळगूळ, साखरफुटाणे वाटप तसेच अनेक गृहसंकुलात हळदी-कुंकू समारंभ होणार आहेत. महिला वाण देऊन मकर संक्रांतीचा आनंद साजरा करणार आहेत. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिक रंगीबेरंगी पतंग उडवण्यासाठी उत्सुक असल्याने बाजारपेठाही सज्ज झाल्या आहेत. वसई, नालासोपारा, विरार, नायगाव, वसई गाव येथे निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना मकर संक्रांतीसाठीच्या साहित्यविक्री तसेच पतंग खरेदीला तेजी आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
------------------------------
कार्टून, नक्षीदार पतंगांना पसंती
- वसई-विरार शहरात जोधपूर, अहमदाबाद, राजस्थान, मथुरा येथील पतंग विक्रीसाठी आले आहेत. बाजारात कार्टून, नक्षीदार, विविधरंगी पतंग दिसून येत असून, २० पासून ते १०० रुपयांपर्यंत तर मांजा २०० ते ५०० रुपयांना विकला जात आहे.
- पतंगाचा आनंद जरी नागरिक घेत असले तरी त्यामुळे पशुपक्षी जखमी होत असतात. पायी चालणारे किंवा दुचाकीस्वारांनादेखील इजा होत असते. त्यामुळे मांजामुळे पशुपक्ष्यांना इजा टाळण्यासाठी पक्षीप्रेमी सज्ज झाले आहेत.
---------------------------
कोणाची पतंग कापणार?
वसई नगरीतील विविध भागातील मंदिरात देवदर्शनासाठी नागरिकांची गर्दी होणार आहे. सुट्टीचा दिवस असल्याने नागरिक वसई विरार येथील समुद्रकिनारी भटकंतीसाठी बाहेर निघणार आहेत, तर गुरुवारी (ता. १५) मतदान होणार असल्याने मतदारराजा कोणाला पसंती देणार आणि कोणाची पतंग कापणार याचीदेखील चर्चा रंगली आहे.
