क्षयरुग्णांना पोषण आहार वाटप
क्षयरुग्णांना पोषण आहाराचे वाटप
निक्षय मित्र म्हणून महानगर गॅस कंपनीचा पुढाकार
अलिबाग (वार्ताहर) : क्षयरोगमुक्त रायगड जिल्ह्याकडे वाटचाल करत महानगर गॅस लिमिटेड, मुंबई यांनी सामाजिक बांधिलकीतून ५५० क्षयरुग्णांना तीन हजार ३०० पोषण आहार फूड बास्केटचे वितरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेत सोमवारी (ता. १२) करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ‘निक्षय मित्र’ म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले होते. त्यास प्रतिसाद देत महानगर गॅस लिमिटेडने पुढाकार घेतला. उपचारादरम्यान रुग्णांना लागणारी ऊर्जा व प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पोषण आहार महत्त्वाचा असल्याने या उपक्रमाचे कौतुक झाले.
या कार्यक्रमास जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. प्राची नेहूलकर, महानगर गॅस लिमिटेडचे सहाय्यक उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) संकेत धोत्रे, मुख्य व्यवस्थापक सुसंता कुमार राऊत, सहाय्यक व्यवस्थापक प्रियांका दळवी तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया :
‘क्षयरोगमुक्त रायगड जिल्ह्यासाठी शासनाबरोबर कॉर्पोरेट क्षेत्राचाही सहभाग आवश्यक आहे. अधिकाधिक कंपन्यांनी ‘निक्षय मित्र’ बनून रुग्णांच्या पोषणास मदत करावी.’
- नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
